Warto zaczynać od tego, czym jest porażka w sensie emocji dla człowieka, zawodnika oraz czym jest niepowodzenie w sensie wyniku, przegranego meczu tenisa w tym konkretnym przypadku. Wszystko po to, by wiedzieć, co znaczy przegranie meczu tenisowego i czy w ogóle coś znaczy dla poziomu samooceny, poczucia własnej wartości. Można zaakceptować to, że popełniło się błędy albo przeciwniczka zagrała wspaniale - albo jedno i drugie. Nie musi to oznaczać, że nie potrafimy grać w tenisa albo tym bardziej, że jesteśmy słabymi ludźmi. Często dochodzi bowiem do myślenia: jeśli wygrywam, czuję się wartościowym człowiekiem, a jeśli przegrywam, czuję się słabym. To bardzo obciążające i niekonstruktywne

