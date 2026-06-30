Tak Wimbledon zachował się wobec ojca i siostry Świątek. Klasy nie kupisz

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

W meczu pierwszej rundy tegorocznego Wimbledonu Iga Świątek trafiła na reprezentantkę Stanów Zjednoczonych - Taylor Townsend. W tym, by był to dla niej udany początek wielkoszlemowych zmagań pomóc miało jej wsparcie najbliższych. Na trybunach pojawili się bowiem jej siostra Agata oraz ojciec Tomasz, którzy mogli liczyć na specjalne traktowanie ze strony władz Wimbledonu.

Iga Świątek na korcie w białym stroju; obok okrągłe zdjęcia Tomasza i Agaty Świątek na trybunach.
Wimbledon. Na zdjęciu od lewej: Tomasz Świątek, Agata Świątek, Iga ŚwiątekDaisuke Urakami / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP / Polsat Sport Premium 1AFP

Przed rokiem Iga Świątek zaskoczyła w zasadzie wszystkich, pierwszy raz w karierze triumfując na kortach Wimbledonu. W wielkim finale nasza tenisistka bezlitośnie Amerykankę Amandę Anisimovą, nie tracąc ani jednego gema.

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Teraz po powrocie do Londynu los natychmiast skojarzył ją z kolejną tenisistką ze Stanów Zjednoczonych - zajmującą obecnie 79. lokatę w rankingu Taylor Townsend. A podczas spotkania rozgrywanego na centralnym korcie brytyjskiego kompleksu All England Lawn Tennis Club 25-letnia Raszynianka mogła liczyć na wyjątkowe wsparcie.

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Na trybunach londyńskiego obiektu pojawili się bowiem starsza siostra Igi Świątek - Agata Świątek (która niegdyś także trenowała tenisa) oraz jej ojciec Tomasz Świątek. Przy czym stwierdzenie "na trybunach" to po części drobne niedopowiedzenie. Oboje zasiedli bowiem nie byle gdzie, bo w loży królewskiej. I to w jej centralnym planie.

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Czujne oko kamery jeszcze przed rozpoczęciem spotkanie wychwyciło najbliższych Igi Świątek, prezentując ich telewidzom.

- Nie każdy ma okazję tam usiąść, szczególnie w pierwszym rzędzie - podkreślili komentatorzy na antenie stacji Polsat Sport Premium 1 zaznaczając, na jakie honory mogą liczyć na Wimbledonie Agata i Tomasz Świątek.

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Iga ŚwiątekSAEED KHANAFP
mężczyzna w szarej koszulce stoi na korcie tenisowym, w tle balon w kształcie cyfry 1 oraz dekoracje związane z wydarzeniem sportowym, po prawej stronie osoba z trofeum
Tomasz ŚwiątekArtur WidakAFP


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