Tak Wim Fissette nazwał Igę Świątek. Nawet się nie wahał. "Tym się różnimy"

Niespełna tydzień temu Iga Świątek wygrała Wimbledon. Było to jej pierwsze zwycięstwo na kortach trawiastych w Londynie i jednocześnie szósty wielkoszlemowy tytuł w karierze. Duża w tym zasługa trenera Wima Fissette. Polka współpracuje z nim od października 2024 roku i pierwsze miesiące były naprawdę bardzo trudne. Wiele osób zastanawiało się nad dalszym sensem współpracy, gdyż 24-latce brakowało zwycięstw w turniejach.

Wimbledon był swoistym przełamaniem i pokazał, że droga, którą obrali Świątek i Fissette jest dobra. Belgijski trener udzielił wywiadu "Przeglądowi Sportowemu", w którym podsumował Wimbledon. Został on też zapytany, czy dla Igi Świątek ważny jest ranking WTA. Polka długo była światową jedynką, a kilka tygodni temu spadła na ósme miejsce (obecnie jest trzecia - przyp. red.).

- Na pewno te sprawy są dla Igi istotne. Określiłbym ją jako tzw. ranking player - zawodniczkę, która zwraca na niego uwagę. Ja - i tu się może trochę różnimy - patrzę na tę kwestię odrobinę inaczej. Dla mnie liczą się głównie rozwój i zwycięstwa w turniejach, a do miejsca na liście WTA nie przywiązuje nadzwyczajnej wagi. Choć oczywiście jest ono wykładnikiem dyspozycji i powtarzalności zawodowca, więc świadczy także o jakości wykonywanej pracy. U Igi - co wszyscy obserwujemy - ta jakość zawsze jest na absolutnie najwyższym poziomie - powiedział Belg.

Fissette został także zapytany o to, ile turniejów wielkoszlemowych może wygrać Świątek w swojej karierze. Obecnie ma na koncie cztery zwycięstwa w Roland Garros (2020, 2022-2024), US Open (2022) i Wimbledonie (2025). - Na pewno dużo, bo wiele kwestii bez wątpienia jej sprzyja. Ma dopiero 24 lata, a więc jest jeszcze bardzo młoda. To niesamowita atletka, przygotowanie fizyczne stoi u niej na fantastycznym poziomie - chwalił swoją podopieczną.