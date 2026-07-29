Tak w szkole traktowali Świątek. "Nie wiem, czy chcę zaczynać ten temat"

Zazwyczaj Igę Świątek widujemy w sportowych okolicznościach. A to na korcie, a to na treningach, a to na wywiadach czy konferencjach, kiedy opowiada o przyczynach porażek czy zwycięstw.

Rzadko jednak mamy okazję posłuchać o jej życiu prywatnym, wspomnieniach z dzieciństwa, refleksjach dotyczących życia, dorastania itd. Takie tematy poruszone zostały w opublikowanym w poniedziałek podcascie Natalii Szymańczyk, w którym zagościła czterokrotna triumfatorka Rolanda Garrosa.

Iga Świątek wróciła wspomnieniami do szkolnych czasów

Jednym z wątków rozmowy była przyjaźń. Jak ujawniła 25-latka, z niektórymi koleżankami z gimnazjum "trzyma się" do tej pory. - Przyjaciółki znają mnie sprzed tych czasów, kiedy stałam się popularna. Znamy się jeszcze z gimnazjum. One traktują mnie tak samo jak kiedyś. Dużo osób - na przestrzeni czasu, kiedy stałam się popularna... zmienił się między nami vibe. Czułam, że zaczynają mnie traktować inaczej. One są naturalne, dorosłyśmy razem. Gimnazjum to był czas, w którym dużo się nauczyłam się o sobie, dużo zmieniło się w moim życiu. O wiele więcej niż w liceum - ujawniła.

W szkole średniej kariera Świątek nabrała rozpędu, który wpływał na... obecności w szkole. - W liceum nie zdążyłam się z nikim zakolegować. Moja frekwencja to było 50 proc., może nawet mniej (…) W gimnazjum nie opuszczałam szkoły jeszcze tak często, ale trochę opuszczałam... Ostatnio dowiedziałam się, że wszyscy wtedy podśmiechiwali się ze mnie. "O, Iga gdzieś w Stanach siedzi", kiedy pani wyczytywała listę obecności - wspominała.

A jaką reputacją w gimnazjum mogła pochwalić się była liderka rankingu WTA? - Nie wiem, czy chcę zaczynać ten temat - rozpoczęła humorystycznie, z dużym uśmiechem na twarzy.

- Na pewno wyróżniałam się tym, że grałam w tenisa. Czasami nie było to do końca pozytywne, bo każdy, kto wyróżnia się w szkole, zawsze jest obiektem jakichś drwin. W pierwszym roku - z tego co pamiętam - było dużo towarzystwa (…) Później, jak wszyscy zaczęliśmy dorastać, to pojawiała się refleksja dotycząca ludzi, którzy zaczęli się zmieniać, po prostu nie byli już dziećmi. Zaczęły się u nas pojawiać takie cechy, które bardziej lub mniej lubimy u innego człowieka. Pamiętam, że niektóre osoby, z którymi się kolegowałam, totalnie nie były już osobami, z którymi chciałam dalej rozmawiać. A z drugiej strony zaczęłam się przyjaźnić z koleżankami, z którymi nadal mam kontakt. To był dla mnie czas zmian, poznawania siebie - stwierdziła.

Pokusiła się również o małe podsumowanie. - Jaką miałam reputację? Na początku byłam towarzyska, potem bardziej cicha, szukałam swojego miejsca. Próbowałam zrozumieć, jakim chce być człowiekiem i z kim chce się zadawać. A później, na koniec, skupiłam się bardziej na sobie - tłumaczyła.

- Szczerze? Nie mam jakoś dużo tych znajomości. W sumie są to dwie najbliższe przyjaciółki i najbardziej zaufane osoby. W sumie siostry. Ostatnio śmiałyśmy się, że dosłownie myślimy o sobie jak o siostrach. Nie jest tak, że mam jakieś szerokie grono znajomych. Ciężej zawierać mi nowe znajomości, wszyscy patrzą na mnie przez pryzmat Igi tenisistki. Tym bardziej doceniam, że mogę czuć się przy nich swobodnie, wygłupiać się, jak z koleżankami, wiadomo - opowiadała.

Ostatni raz na korcie Igę Świątek widzieliśmy na Wimbledonie, kiedy to przegrała w trzeciej rundzie z Alexandrą Ealą. Z kilka dni Polka wystąpi na WTA 1000 Toronto.

Iga Świątek CHRISTOPHE ENA East News

Iga Świątek Ella Ling/Shutterstock East News

Iga Świątek Aaron Favila East News





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