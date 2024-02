Tak w stolicy Kataru traktują Igę Świątek. Nagrania trafiły do sieci

Iga Świątek to jedna z największych obecnie gwiazd kobiecego tenisa. 22-letnia Polka na swoim koncie ma cztery tytuły wielkoszlemowe i jest obecnie numerem "jeden" na świecie. Nasza reprezentantka już w czasach juniorskich udowadniała, że ma ogromny talent i potrafi odnaleźć się na korcie nawet w trudnych sytuacjach. Nic więc dziwnego, że na pierwszy wielkoszlemowy triumf nie musiała długo czekać. Gdy wygrała turniej Rolanda Garrosa w 2020 roku miała bowiem zaledwie 19 lat. Dwa lata później, 4 kwietnia 2022 roku po raz pierwszy została liderką światowego rankingu kobiecego tenisa. Miano to straciła co prawda po 75 tygodniach, kiedy to na miesiąc pierwszą rakietą świata została Aryna Sabalenka . Polka jednak szybko nadrobiła straty punktowe do Białorusinki i wróciła na szczyt. Sezon 2023 zakończyła już jako numer "jeden" na świecie.