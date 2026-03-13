Tak Ukrainka potraktowała Świątek. Długo na to czekała, od razu w śmiech

Sporo działo się w nocy z czwartku na piątek polskiego czasu w konfrontacji Eliny Switoliny z Igą Świątek. Polka rozpoczęła kiepsko, bo przegrała pierwszego seta, ale ostatecznie zdołała doprowadzić do trzeciej odsłony. Ta padła łupem obywatelki naszych wschodnich sąsiadów, która zameldowała się w półfinale zawodów. Podczas potyczki nie brakowało nerwowych momentów. Dotyczyły one głównie Igi Świątek. Świat obiegły choćby sceny przedstawiające małą sprzeczkę między Raszynianką a jej teamem.

W zgoła innym humorze znajdowała się rzecz jasna Elina Switolina. Doświadczona sportsmenka wreszcie dopięła swego i po trzech porażkach z rzędu, pokonała gwiazdę pochodzącą z Raszyna. Nie od tego zaczęła się jednak tradycyjna pomeczowa rozmowa. Reporter uświadomił Ukrainkę, że znalazła się w półfinale Indian Wells po siedmiu latach przerwy. Zwyciężczyni aż się zaśmiała. "Ta statystyka sprawia, że czuję się trochę staro" - wyznała, o czym wspominaliśmy na wstępie.

Switolina lepsza od Świątek. Pomogły wspólne wymiany treningowe

"Jestem niezwykle szczęśliwa. Dzisiaj był naprawdę trudny mecz. Musiałam się naprawdę postarać, żeby cieszyć się potem ze zwycięstwa. Jestem bardzo zadowolona zwłaszcza z tego, że udało mi się wytrzymać psychicznie w trzecim secie" - dodała już na poważnie. Następnie zdradziła klucz do sukcesu. "Próbowałam analizować co robiłam źle w innych meczach, a co działało. Ponadto w przeszłości parę razy grałam treningowo z Igą, więc mniej więcej wiedziałam czego się spodziewać i jak powinnam grać. Jestem bardzo zadowolona z tego jak udało mi się zrealizować plan gry. Kilka rzeczy działało naprawdę dobrze, choćby serwis" - przyznała.

W półfinale poprzeczka zawiśnie równie wysoko, bo Ukrainka zmierzy się z Jeleną Rybakiną. Kazaszka, podobnie zresztą jak 31-latka, zalicza świetny początek sezonu.

Elina Switolina podczas Australian Open 2026 William West AFP

Elina Switolina MARTIN KEEP / AFP AFP

Elina Switolina JUAN CARLOS LUCAS/NurPhoto/Twitter: @RDistopica AFP

Arthur Fils - Alexander Zverev. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport