Tak uczcili triumf Igi Świątek na Wimbledonie. Coś niesamowitego [WIDEO]

Iga Świątek jeszcze kilka miesięcy temu nawet nie śmiała marzyć o zdobyciu mistrzostwa wielkoszlemowego podczas Wimbledonu. Do tej pory bowiem polska tenisistka na kortach trawiastych nie radziła sobie najlepiej - to właśnie z tego powodu zdecydowała się na współpracę z Wimem Fissettem, którego głównym zadaniem było poprawienie gry raszynianki na tej nawierzchni. O tym, że ciężka praca tenisistki i jej sztabu szkoleniowego przynosi efekty, świat przekonał się już podczas turnieju w Bad Homburg, kiedy to Polka dotarła do finału imprezy. Ostatecznie musiała ona jednak uznać wyższość Jessiki Peguli. Amerykanka jednak w błyskawicznym tempie wyeliminowana została z Wimbledonu, a w kolejnych dniach z szansami na końcowe trofeum pożegnały się także inne rywalki Świątek. Wówczas stało się jasne, że Iga może mieć realne szanse na mistrzostwo.