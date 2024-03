Iga Świątek kontynuuje passę kolejnych zwycięstw, która wynosi obecnie osiem. Po triumfie w Indian Wells Polak przystąpiła do Miami Open, gdzie postara się sięgnąć po "Sunshine Double", co już raz w karierze jej się udało. Kibice wierzą, że będzie ją stać na powtórzenie sukcesu z 2022 roku, choć zawodniczka stara się tonować nastroje. Po zwycięstwie nad Lindą Noskovą jasno zaznaczyła, że czuje się już lekko zmęczona pytaniami o Sunshine Double.

Trudna przeprawa w Miami Open. Rywalka postawiła się Idze Świątek

Świątek awansowała do 1/8 finału Miami Open, jednak kosztowało ją to wiele. Wyniszczający pojedynek z Lindą Noskovą nie zamknął się w dwóch setach. To rywalka triumfowała w pierwszym, sprawiając, że liderka rankingu WTA musiała gonić wynik. Na szczęście szybko wróciła do rywalizacji, wygrała w dwóch kolejnych partiach 6:4, 6:4 i zapewniła sobie awans.