Tak Świątek zareagowała na 1:6 z Collins w Rzymie. Polka obroniła w sumie dwa meczbole

WTA Rzym: Collins postawiła trudne warunki Świątek. Polka miała sporo kłopotów

Świątek znów znalazła się w rozsypce, podobnie jak w pierwszym secie meczu z Keys czy przez całe spotkanie z Gauff. W piątym gemie raszynianka została przełamana do zera. Przy stanie 5:0 Collins serwowała po zwycięstwo w premierowej odsłonie . Amerykanka nie wykorzystała swojej szansy na uzyskanie tzw. bajgla. Pojawiły się break pointy dla raszynianki i przy drugim z nich Danielle popełniła podwójny błąd serwisowy. Chwilę później 31-latka dopięła już jednak swego. Znów w bardzo łatwy sposób dobrała się do podania Igi, nie tracąc ani jednego punktu. O tym, jak źle funkcjonował serwis Świątek, świadczył procent pierwszego podania.

Po kilkuminutowej przerwie tenisistki wróciły do gry. Już pierwszy gem drugiej odsłony dostarczył niesamowitych emocji. Najpierw mieliśmy trzy break pointy z rzędu dla Polki, potem jedną piłkę na 1:0 dla Amerykanki. Ostatecznie to Świątek zamieniła piątą okazję na przełamanie w prowadzenie. W następnych minutach raszynianka miała w sumie dwie szanse na 2:0 . Iga nie przypieczętowała swojej przewagi i pozwoliła rywalce na odrobienie straty. Chwilę później to zawodniczka ze Stanów Zjednoczonych znalazła się z przodu.

Niebezpiecznie układał się początek szóstego gema. Na starcie Polka zanotowała dwa poważne błędy w drodze do siatki. Na szczęście udało się jednak wyjść ze stanu 0-30, wygrywając cztery kolejne akcje i mieliśmy 3:3. Z racji tego, że to Danielle serwowała jako pierwsza w drugiej odsłonie, Amerykanka próbowała narzucać przez to presję na naszej tenisistce. Podczas ósmego rozdania doprowadziła do równowagi. Decydujące słowo należało do Świątek i znów na tablicy wyników zagościł remis.