W ostatnich tygodniach Iga Świątek otworzyła nowy rozdział w swojej karierze. Zmieniła trenera i podejście w przygotowaniach do rywalizacji na mączce. Pierwszym oficjalnym meczem Polki pod wodzą Francisco Roiga był mecz drugiej rundy WTA 500 w Stuttgarcie. Nasza reprezentantka zmierzyła się w środę z Laurą Siegemund. Po 90 minutach starcia turniejowa "3" zapisała na swoim koncie zwycięstwo 6:2, 6:3. Fajerwerków jeszcze nie było, bo trudno ich oczekiwać po tak krótkim okresie współpracy z hiszpańskim szkoleniowcem. Realna ocena nadejdzie w kolejnych tygodniach.

Niemniej na piątek przypadł pierwszy ciekawszy test dla Raszynianki. Nie przed godz. 17:00 mistrzyni Wimbledonu 2025 zmierzy się z Mirrą Andriejewą. Będzie to ich czwarte bezpośrednie spotkanie, ale dopiero pierwsze na korcie ziemnym. Można zatem powiedzieć, że czeka ich premierowe rozdanie w "królestwie Świątek". Co ciekawe, w dotychczasowym H2H jest 2-1 dla 18-latki. Każda z tych potyczek odbyła się na hardzie. Ich pierwszy mecz został rozegrany na szybkim korcie w Cincinnati, przed dwoma laty. Wówczas lepsza okazała się Iga, po 150 minutach rywalizacji.

Świątek wygrała z Andriejewą w pierwszym bezpośrednim starciu

Tamten pojedynek o półfinał nie rozpoczął się najlepiej z perspektywy Raszynianki. Straciła serwis w trzecim gemie i później miała problem ze zniwelowaniem strat. Były dwa break pointy podczas szóstego rozdania, a potem tyle samo także w trakcie dziesiątego, gdy Andriejewa serwowała po zwycięstwo w partii. Mimo dwóch szans Świątek na 5:5, ostatecznie Mirra nie została przełamana w premierowej odsłonie i wygrała ją do czterech.

Druga część wyglądała już inaczej. Iga mocno weszła w seta, przełamała rywalkę w drugim gemie. Potem uzyskała prowadzenie 3:0 i nie oddała go do końca partii. Mogła nawet podwyższyć przewagę, zgarniając podwójnego breaka w trakcie szóstego rozdania, ale finalnie zapisała na swoim koncie wynik 6:3. W ten sposób doprowadziła do decydującej fazy rywalizacji.

Podczas trzeciego seta obie tenisistki weszły na kapitalny poziom serwowania. Miały doskonałe statystyki w tym elemencie, co powodowało, że przez długi czas nie obserwowaliśmy ani jednego break pointa. Te pojawiły się dopiero w jedenastym gemie. Wówczas dało się zauważyć spore emocje po stronie Andriejewej, rzucała nawet rakietą o kort. Przy ostatniej z dwóch okazji na 6:5 dla Polki, Rosjanka posłała bekhend do korytarza deblowego.

Raszynianka serwowała po zwycięstwo w spotkaniu. Pojawiła się jeszcze piłka na tie-breaka dla Mirry, ale młoda zawodniczka nie opanowała nerwów na returnie. Po 2 godzinach i 30 minutach rywalizacji Świątek podniosła ręce w geście triumfu, zapisując na swoim koncie wygraną 4:6, 6:3, 7:5 i awans do półfinału. Wówczas w boksie Igi znajdował się jeszcze Tomasz Wiktorowski. Było to jedno z ostatnich zwycięstw Polki pod wodzą tego trenera.

Dominacja Mirry w meczach z Igą na początku 2025 roku

Można powiedzieć, że nasza reprezentantka miała pecha, bowiem jej kolejne dwa bezpośrednie pojedynki z Andriejewą przypadły na złote tygodnie Rosjanki w początkowej fazie sezonu 2025. Sama Świątek też miała wtedy problemy z docieraniem do finałów. W ubiegłorocznym turnieju rangi WTA 1000 w Dubaju obie spotkały się na etapie najlepszej "8". Mirra odniosła wygraną w dwóch partiach - 6:3, 6:3.

Niespełna miesiąc później, podczas tysięcznika w Indian Wells, obejrzeliśmy już trzysetówkę, ale znów zakończoną zwycięstwem tenisistki z Krasnojarska - tym razem 7:6(1), 1:6, 6:3. Andriejewa wygrała oba te turnieje. Był to jak dotąd najlepszy moment w jej zawodowej karierze. Obecnie Rosjanka też radzi sobie nieźle, notuje serię sześciu wygranych spotkań z rzędu. Zapoczątkowała ją tytułem rangi "500" w Linzu. Zobaczymy, czy Idze uda się wyrównać bilans H2H z 18-latką. Raszynianka z pewnością będzie chciała wykorzystać rywalizację na mączce jako własny atut. Jak się wszystko potoczy, przekonamy się po godz. 17:00.

Iga Świątek CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Mirra Andriejewa Dubreuil Corinne/ABACA East News

Iga Świątek MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Iga Świątek pokonuje Andreevą w Cincinnati. WIDEO PRESS ASSOCIATION © 2024 Associated Press