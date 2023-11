Tak Świątek zakończyła spotkanie z Gauff. Fatalny błąd rywalki

Niesamowity przebieg miało spotkanie Igi Świątek z Coco Gauff. W pierwszym secie Polka zdemolowała młodą Amerykankę, ale w drugiej partii obraz meczu kompletnie się odwrócił i przyniósł nieoczekiwane emocje. Zwyciężczyni US Open długo walczyła, by odrobić straty i choć ostatecznie się to nie udało, zostawiła po sobie dobre wrażenie. Zakończenie spotkania było jednak dla niej mocno frustrujące.