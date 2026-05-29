Tak Świątek zachowała się względem Linette. Napisała od razu po zwycięstwie

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

Polski mecz na Rolandzie Garrosie 2026 między Igą Świątek a Magdą Linette wzbudził olbrzymie zainteresowanie, natomiast koniec końców można powiedzieć, że obyło się tu bez niespodzianki. Starcie wygrała dużo wyżej notowana w rankingu WTA Raszynianka, a po zakończonym spotkaniu zwróciła się do swej oponentki w dość szczególnych słowach.

Magda Linette z zaciśniętą pięścią i Iga Świątek z rakietą na korcie podczas meczu tenisowego.
Magda Linette i Iga ŚwiątekFoto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP - Dimitar DILKOFF / AFPAFP

Roland Garros 2026 przyniósł nam jak dotychczas sporo naprawdę intrygujących pojedynków - dość powiedzieć, że z zawodami na relatywnie wczesnych etapach pożegnało się już sporo gwiazd, m.in. lider rankingu ATP Jannik Sinner.

Tegoroczna edycja wielkoszlemowych zmagań w Paryżu dała nam też wyjątkowo, pierwszy w erze open mecz singlowy z udziałem dwóch przedstawicielek Polski - Igi Świątek oraz Magdy Linette. Choć rywalizacja ta momentami bywała momentami zacięta, to ostatecznie nie można było tu mówić o zaskoczeniu.

Nie będzie hitu Andriejewej z Muchovą. Powrót z 1:5, pogromczyni Polki górą

Roland Garros 2026: Świątek podziękowała Linette po ich starciu w Paryżu

Górą bowiem okazała się Świątek, która pokonała swoją starszą koleżankę po fachu w dwóch setach, 6:4, 6:4. Po zakończonym współzawodnictwie zaś trzecia obecnie rakieta globu zamieściła w mediach społecznościowych miły wpis pod adresem przeciwniczki.

"Dziękuję @magdalinette, bardzo doceniam, że mogłyśmy dzielić dzisiaj kort" - napisała na Instagramie Raszynianka, dodając m.in. zdjęcie, na którym ściska rodaczkę. "Runda czwarta, jedziemy" - dodała też tenisistka.

Świątek dosadnie podsumowała pojedynek z Linette. Dwa słowa od serca

Roland Garros: Kolejną rywalką Igi Świątek będzie Marta Kostiuk

W kolejnym etapie Rolanda Garrosa, 1/8 finału, Iga Świątek zagra z przedstawicielką Ukrainy Martą Kostiuk. Do tej konfrontacji dojdzie w niedzielę 31 maja - dokładna godzina powinna zostać podana na dzień przed meczem.

Marta Kostiuk jak dotychczas pokonywała w Paryżu Selekhmetevą, Volynets i Golubic, tracąc po drodze zaledwie jeden set. Jeśli mowa o dotychczasowych zmaganiach ze Świątek, to obie panie zagrały ze sobą trzykrotnie i... trzy razy lepsza okazywała się reprezentantka Polski. Do tego raz Kostiuk oddała spotkanie walkowerem - w Cincinnati latem ubiegłego roku.

Zobacz również:

Potworny upał w Paryżu dawał się Idze Świątek we znaki, ale nie przeszkodził jej w awansie do 1/8 finału
Iga Świątek

Świątek nie zdążyła zejść z kortu. Od razu wciągnęli ją na listę. Dostała nr 6

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek
Tenisistka w fioletowej czapce podczas intensywnego uderzenia piłki rakietą, z wyraźną koncentracją na twarzy i dynamicznym ruchem ramienia na tle ciemnego boiska z fioletowym światłem.
Iga ŚwiątekIMAGO/NOUSHADEast News
Tenisistka w szarej koszulce i czapce, z rakietą tenisową w ręku, wyraża frustrację w czasie meczu na korcie.
Iga ŚwiątekMark J. TerrillEast News
Tenisistka w jasnozielonym stroju sportowym oraz czapce z daszkiem, wyrażająca emocje po zakończonej akcji na korcie tenisowym, rozmyte tło areny sportowej.
Magda LinetteSMG/ShutterstockEast News


Tommy Paul - Ignacio Buse. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja