Tak Świątek zachowała się względem Linette. Napisała od razu po zwycięstwie

Roland Garros 2026 przyniósł nam jak dotychczas sporo naprawdę intrygujących pojedynków - dość powiedzieć, że z zawodami na relatywnie wczesnych etapach pożegnało się już sporo gwiazd, m.in. lider rankingu ATP Jannik Sinner.

Tegoroczna edycja wielkoszlemowych zmagań w Paryżu dała nam też wyjątkowo, pierwszy w erze open mecz singlowy z udziałem dwóch przedstawicielek Polski - Igi Świątek oraz Magdy Linette. Choć rywalizacja ta momentami bywała momentami zacięta, to ostatecznie nie można było tu mówić o zaskoczeniu.

Roland Garros 2026: Świątek podziękowała Linette po ich starciu w Paryżu

Górą bowiem okazała się Świątek, która pokonała swoją starszą koleżankę po fachu w dwóch setach, 6:4, 6:4. Po zakończonym współzawodnictwie zaś trzecia obecnie rakieta globu zamieściła w mediach społecznościowych miły wpis pod adresem przeciwniczki.

"Dziękuję @magdalinette, bardzo doceniam, że mogłyśmy dzielić dzisiaj kort" - napisała na Instagramie Raszynianka, dodając m.in. zdjęcie, na którym ściska rodaczkę. "Runda czwarta, jedziemy" - dodała też tenisistka.

Roland Garros: Kolejną rywalką Igi Świątek będzie Marta Kostiuk

W kolejnym etapie Rolanda Garrosa, 1/8 finału, Iga Świątek zagra z przedstawicielką Ukrainy Martą Kostiuk. Do tej konfrontacji dojdzie w niedzielę 31 maja - dokładna godzina powinna zostać podana na dzień przed meczem.

Marta Kostiuk jak dotychczas pokonywała w Paryżu Selekhmetevą, Volynets i Golubic, tracąc po drodze zaledwie jeden set. Jeśli mowa o dotychczasowych zmaganiach ze Świątek, to obie panie zagrały ze sobą trzykrotnie i... trzy razy lepsza okazywała się reprezentantka Polski. Do tego raz Kostiuk oddała spotkanie walkowerem - w Cincinnati latem ubiegłego roku.

