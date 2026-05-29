Tak Świątek zachowała się względem Linette. Napisała od razu po zwycięstwie
Polski mecz na Rolandzie Garrosie 2026 między Igą Świątek a Magdą Linette wzbudził olbrzymie zainteresowanie, natomiast koniec końców można powiedzieć, że obyło się tu bez niespodzianki. Starcie wygrała dużo wyżej notowana w rankingu WTA Raszynianka, a po zakończonym spotkaniu zwróciła się do swej oponentki w dość szczególnych słowach.
Roland Garros 2026 przyniósł nam jak dotychczas sporo naprawdę intrygujących pojedynków - dość powiedzieć, że z zawodami na relatywnie wczesnych etapach pożegnało się już sporo gwiazd, m.in. lider rankingu ATP Jannik Sinner.
Tegoroczna edycja wielkoszlemowych zmagań w Paryżu dała nam też wyjątkowo, pierwszy w erze open mecz singlowy z udziałem dwóch przedstawicielek Polski - Igi Świątek oraz Magdy Linette. Choć rywalizacja ta momentami bywała momentami zacięta, to ostatecznie nie można było tu mówić o zaskoczeniu.
Roland Garros 2026: Świątek podziękowała Linette po ich starciu w Paryżu
Górą bowiem okazała się Świątek, która pokonała swoją starszą koleżankę po fachu w dwóch setach, 6:4, 6:4. Po zakończonym współzawodnictwie zaś trzecia obecnie rakieta globu zamieściła w mediach społecznościowych miły wpis pod adresem przeciwniczki.
"Dziękuję @magdalinette, bardzo doceniam, że mogłyśmy dzielić dzisiaj kort" - napisała na Instagramie Raszynianka, dodając m.in. zdjęcie, na którym ściska rodaczkę. "Runda czwarta, jedziemy" - dodała też tenisistka.
Roland Garros: Kolejną rywalką Igi Świątek będzie Marta Kostiuk
W kolejnym etapie Rolanda Garrosa, 1/8 finału, Iga Świątek zagra z przedstawicielką Ukrainy Martą Kostiuk. Do tej konfrontacji dojdzie w niedzielę 31 maja - dokładna godzina powinna zostać podana na dzień przed meczem.
Marta Kostiuk jak dotychczas pokonywała w Paryżu Selekhmetevą, Volynets i Golubic, tracąc po drodze zaledwie jeden set. Jeśli mowa o dotychczasowych zmaganiach ze Świątek, to obie panie zagrały ze sobą trzykrotnie i... trzy razy lepsza okazywała się reprezentantka Polski. Do tego raz Kostiuk oddała spotkanie walkowerem - w Cincinnati latem ubiegłego roku.