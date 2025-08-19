Tak Świątek wygrała pierwszy tytuł WTA w karierze. Euforia przy pustych trybunach

Polka nie było faworytką tych zmagań. Po drodze Świątek pokonała jednak Simonę Halep, która była wówczas światowym numerem 2. Co ciekawe, w trakcie całego turnieju nie przegrała nawet seta i doskonale radziła sobie z niezwykle wymagającymi rywalkami.

Iga Świątek wygrała swój pierwszy tytuł WTA podczas Roland Garros 2020

Iga Świątek miała 19 lat, gdy dotarła na sam szczyt i właściwie już z niego nie zeszła. Młoda zawodniczka pokonała na swojej drodze Marketę Vondrousovą, finalistkę RG z 2019 roku, Su-Wei Hsieh, aktualną mikstową partnerkę Jana Zielińskiego, Eugenie Bouchard czy wspomnianą wcześniej Simonę Halep, której dała ugrać w całym meczu tylko trzy gemy.

Paolini przed finałem z Igą Świątek: Nie sposób przewidzieć, kiedy i gdzie go trafi. WIDEO AP © 2025 Associated Press

W ćwierćfinale zmierzyła się z Martiną Trevisan, w półfinale pokonała Darię Podoroską, a w finale poradziła sobie doskonale z Sofią Kenin. Pierwszy tytuł WTA i od razu triumf w Wielkim Szlemie - w ten sposób Polka zapisała się na zawsze złotymi zgłoskami w historii tenisa.

Iga Świątek zwyciężyła w niecodziennych warunkach

To był ten rok, gdy Roland Garros wyjątkowo został rozegrany jesienią - wszystko przez pandemię koronawirusa i przełożenie wielu innych wydarzeń sportowych. Jednocześnie zawody odbyły się przy całkowicie pustych trybunach, by nie narażać zbyt wielu widzów na zarażenie się niebezpieczną chorobą.

Pierwszy tak ważny triumf Świątek, mimo swojej wagi, przez wyjątkowość okoliczności sprawił, że wciąż miała światu jeszcze wiele do udowodnienia. Choć nie obroniła tytułu w 2021 roku, to zrobiła już już rok później i do 2025 roku zaliczyła łącznie cztery triumfy na French Open.

Iga Świątek otworzyła sobie drogę do wielkiej kariery po wygraniu Roland Garros 2020 MARTIN BUREAU / AFP AFP

Iga Świątek pozuje z pucharem Rolanda Garrosa w 2020 roku THOMAS SAMSON/AFP/East News East News