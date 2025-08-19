Partner merytoryczny: Eleven Sports

Tak Świątek wygrała pierwszy tytuł WTA w karierze. Euforia przy pustych trybunach

2020 - ten rok okazał się dla Igi Świątek przełomowy. To właśnie wtedy Polka ze znakomitego talentu, który może walczyć z najlepszymi przemieniła się w jedno z absolutnie najważniejszych nazwisk w światowym tenisie. Pierwszy turniej rangi WTA, który udało jej się wygrać, był od razu Wielkim Szlemem. Polka zdobyła jednak tytuł w dość nietypowych okolicznościach.

Polka nie było faworytką tych zmagań. Po drodze Świątek pokonała jednak Simonę Halep, która była wówczas światowym numerem 2. Co ciekawe, w trakcie całego turnieju nie przegrała nawet seta i doskonale radziła sobie z niezwykle wymagającymi rywalkami.

Iga Świątek wygrała swój pierwszy tytuł WTA podczas Roland Garros 2020

Iga Świątek miała 19 lat, gdy dotarła na sam szczyt i właściwie już z niego nie zeszła. Młoda zawodniczka pokonała na swojej drodze Marketę Vondrousovą, finalistkę RG z 2019 roku, Su-Wei Hsieh, aktualną mikstową partnerkę Jana Zielińskiego, Eugenie Bouchard czy wspomnianą wcześniej Simonę Halep, której dała ugrać w całym meczu tylko trzy gemy.

W ćwierćfinale zmierzyła się z Martiną Trevisan, w półfinale pokonała Darię Podoroską, a w finale poradziła sobie doskonale z Sofią Kenin. Pierwszy tytuł WTA i od razu triumf w Wielkim Szlemie - w ten sposób Polka zapisała się na zawsze złotymi zgłoskami w historii tenisa.

Iga Świątek zwyciężyła w niecodziennych warunkach

To był ten rok, gdy Roland Garros wyjątkowo został rozegrany jesienią - wszystko przez pandemię koronawirusa i przełożenie wielu innych wydarzeń sportowych. Jednocześnie zawody odbyły się przy całkowicie pustych trybunach, by nie narażać zbyt wielu widzów na zarażenie się niebezpieczną chorobą.

Pierwszy tak ważny triumf Świątek, mimo swojej wagi, przez wyjątkowość okoliczności sprawił, że wciąż miała światu jeszcze wiele do udowodnienia. Choć nie obroniła tytułu w 2021 roku, to zrobiła już już rok później i do 2025 roku zaliczyła łącznie cztery triumfy na French Open.

