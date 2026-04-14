Tak Świątek ubrała się na imprezę u Niemców. Głośno o Polce

Szymon Łożyński

W poniedziałkowy wieczór organizatorzy turnieju WTA w Stuttgarcie zorganizowali imprezę Vip Opening Night, na którą zaproszone był między innymi tenisistki. Z klasą na wydarzenie ubrała się Iga Świątek, która na tzw. ściance zaprezentowała się w czarnym stroju.

Iga Świątek zachwyciła na ściance w Stuttgarcie
Iga Świątek

Iga Świątek rozpoczyna tegoroczny sezon na mączce. Podobnie jak w poprzednich sezonach jej pierwszym turniejem na tzw. cegle będą zmagania w Stuttgarcie. Polka dwukrotnie triumfowała w zawodach, w 2022 i 2023 roku, wygrywając jako nagrodę główną luksusowe Porsche.

W tym roku samochód również czeka na najlepszą tenisistkę. Czy będzie nią Iga Świątek? Aktualnie czwarta zawodniczka światowego rankingu nie rozpoczęła dobrze sezonu, ale przecież nawierzchnia ziemna to jej królestwo. Gdzie jak nie na mączce Polka ma wrócić do swojej najlepszej formy? - pytają kibice.

Na razie w Stuttgarcie Raszynianka trenuje i przygotowuje się do pierwszego meczu. Podobnie jak w poprzednich latach w pierwszej rundzie otrzymała wolny los i rywalizację rozpocznie od drugiej rundy. Wiadomo już, kto będzie pierwszą przeciwniczką Polki.

Świątek zagra z Laurą Siegemund. Niemka pokonała Wiktorię Tomową po blisko trzech godzinach gry. Przypomnijmy, że według wstępnych planów przeciwniczką Siegemund miała być Magdalena Fręch, ale Polka wycofała się z rywalizacji w Stuttgarcie.

WTA Stuttgart. Iga Świątek brylowała na czerwonym dywanie

Zanim Świątek i Siegemund wyjdą na kort (w środę 15 kwietnia), Polka wzięła udział w imprezie Vip Opening Night i przygotowała całkiem ciekawą kreację. Polka brylowała na tzw. ściance w czerni. Postawiła na czarną, prześwitującą sukienkę z zakrytym dekoltem. Stylizację uzupełniły białe buty.

Iga Świątek zachwyciła na czerwonym dywanie w Stuttgarcie. Fot. Getty Images
Iga Świątek na imprezie w Stuttgarcie

W wydarzeniu oprócz Świątek wzięły udział także między innymi Coco Gauff, Jasmine Paolini oraz Elina Switolina.

Iga Świątek poznała swoją przeciwniczkę w drugiej rundzie WTA 500 w Stuttgarcie
Iga Świątek, finał WTA Stuttgart 2023
Iga Świątek
