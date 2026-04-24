Tak Świątek spędzała dzień wolny. Są zdjęcia. Strój wywołał poruszenie
Swój mecz trzeciej rundy turnieju WTA 1000 w Madrycie Iga Świątek rozegra w sobotę. W związku z tym piątek wykorzystała jako dzień odpoczynku i ruszyła na miasto. Polka na kilku zdjęciach pochwaliła się, jak spędzała ten czas, a pod postem tenisistki na Instagramie wręcz zaroiło się od komentarzy. Fani zwrócili uwagę na strój 24-latki.
Zgodnie z planem Iga Świątek rozpoczęła swoją przygodę z tegoroczną edycją turnieju WTA 1000 w Madrycie. W drugiej rundzie aktualnie czwarta tenisistka świata nie miała większych problemów, żeby pokonać kwalifikantkę Darię Snigur.
Ukrainka była w stanie wygrać z Polką trzy gemy. Na więcej nie pozwoliła jej Świątek, która wygrała 6:1, 6:2 i bez większego wysiłku awansowała do trzeciej rundy. W niej kolejną rywalką Raszynianki będzie Amerykanka Ann Li.
Spotkanie Polki i tenisistki z USA zaplanowano na sobotę 25 kwietnia. Zanim jednak dojdzie do tego starcia, Świątek miała wolny piątek i wykorzystała go aktywnie. Tenisistka wraz z dwiema swoimi koleżankami postanowiła zwiedzać Madryt. Udała się m.in. do restauracji oraz galerii sztuki.
"Poznajemy Madryt i oczywiście udajemy, że znamy się na sztuce" - tak swój dzień wolny podsumowała na Instagramie Iga Świątek. Do wpisu tenisistka dołączyła kilka zdjęć z podróżowania po Madrycie.
Post Świątek wywołał duże poruszenie w sieci. Polubiło go ponad 30 tys. internautów. Fani zwrócili uwagę na strój sportsmenki, która założyła czerwoną koszulkę. "Ale dobrze Ci w czerwieni" - napisała w komentarzu jedna z internautek.
Warto podkreślić, że czwartek także był bardzo aktywnym dniem dla Igi Świątek. Po wygraniu meczu w drugiej rundzie, Polka udała się na Santiago Bernabeu, gdzie zaprezentowała imponujący pokaz swoich piłkarskich umiejętności oraz spotkała się z samym prezesem Realu Madryt Florentino Perezem. Od sternika "Królewskich" Świątek dostała koszulkę ze swoim nazwiskiem i numerem jeden.