Zgodnie z planem Iga Świątek rozpoczęła swoją przygodę z tegoroczną edycją turnieju WTA 1000 w Madrycie. W drugiej rundzie aktualnie czwarta tenisistka świata nie miała większych problemów, żeby pokonać kwalifikantkę Darię Snigur.

Ukrainka była w stanie wygrać z Polką trzy gemy. Na więcej nie pozwoliła jej Świątek, która wygrała 6:1, 6:2 i bez większego wysiłku awansowała do trzeciej rundy. W niej kolejną rywalką Raszynianki będzie Amerykanka Ann Li.

Spotkanie Polki i tenisistki z USA zaplanowano na sobotę 25 kwietnia. Zanim jednak dojdzie do tego starcia, Świątek miała wolny piątek i wykorzystała go aktywnie. Tenisistka wraz z dwiema swoimi koleżankami postanowiła zwiedzać Madryt. Udała się m.in. do restauracji oraz galerii sztuki.

Iga Świątek ruszyła do restauracji i galerii sztuki. Fani chwalą jej strój

"Poznajemy Madryt i oczywiście udajemy, że znamy się na sztuce" - tak swój dzień wolny podsumowała na Instagramie Iga Świątek. Do wpisu tenisistka dołączyła kilka zdjęć z podróżowania po Madrycie.

Post Świątek wywołał duże poruszenie w sieci. Polubiło go ponad 30 tys. internautów. Fani zwrócili uwagę na strój sportsmenki, która założyła czerwoną koszulkę. "Ale dobrze Ci w czerwieni" - napisała w komentarzu jedna z internautek.

Warto podkreślić, że czwartek także był bardzo aktywnym dniem dla Igi Świątek. Po wygraniu meczu w drugiej rundzie, Polka udała się na Santiago Bernabeu, gdzie zaprezentowała imponujący pokaz swoich piłkarskich umiejętności oraz spotkała się z samym prezesem Realu Madryt Florentino Perezem. Od sternika "Królewskich" Świątek dostała koszulkę ze swoim nazwiskiem i numerem jeden.

Iga Świątek pokonała Darię Snigur i awansowała do 3. rundy turnieju w Madrycie David Ramos AFP

Iga Świątek rywalizowała z Alexandrą Ealą o awans do trzeciej rundy WTA 1000 w Madrycie THOMAS COEX / AFP AFP

Iga Świątek Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP _ AFP

Roman Kosecki ostrzega! "Tak nie może być" Polsat Sport