W starciu z Maddison Inglis Iga Świątek była zdecydowaną faworytką. I od pierwszego gema mistrzyni Wimbledonu udowadniała, że zwyczajnie musi zameldować się w ćwierćfinale pierwszego Wielkiego Szelma w sezonie. Na start nasza reprezentantka triumfowała w secie do zera.

W drugiej partii Australijkę, która plasuje się obecnie na 168. miejscu w rankingu WTA, było stać tylko na urwanie trzech gemów. Momentami robiło się nieco niebezpiecznie, ale tak czy inaczej nic nie zapowiadało sensacji. Efekt był taki, że łatwo i przyjemnie Świątek odniosła zwycięstwo 6:0, 6:3 i o półfinał Australian Open zagra przeciwko Jelenie Rybakinie.

Eksperci zabrali głos po trumfie Świątek. Oto wnioski

"Iga Świątek nie dała żadnych szans Maddison Inglis i awansowała do ćwierćfinału Australian Open, w którym zagra z Jeleną Rybakiną! Australijka robiła, co mogła, ale nie miała wystarczających argumentów, aby bardziej zagrozić naszej tenisistce" - czytamy na eksperckim profilu "Z kortu - informacje tenisowe".

"Iga Świątek wygrała z Maddison Inglis 6:0, 6:3 i jest w ćwierćfinale Australian Open. Tego meczu nie ma już co analizować. W środę poważny sprawdzian, czyli pojedynek z Jeleną Rybakiną" - pisze Rafał Smoliński.

"Iga Świątek rozegrała dobry trening przed ćwierćfinałem Australian Open z Jeleną Rybakiną. Jak oceniacie szanse Igi w tym nadchodzącym hicie?" - pyta Łukasz Jachimiak.

"Zajmująca drugie miejsce w światowym rankingu Iga Świątek kontynuuje swoją drogę do zdobycia Wielkiego Szlema, pokonując Madison Inglis 6:0, 6:3 i po raz trzeci awansując do ćwierćfinału turnieju Australian Open 14. ćwierćfinał Wielkiego Szlema w karierze. 6. z rzędu" - odnotował Jose Morgado.

"Iga Świątek zgodnie z planem szybko rozprawiła się z Maddison Inglis. Mam nadzieję, że podczas meczu z Jeleną Rybakiną przyda się popcorn" - dodaje Agnieszka Niedziałek.

"Iga wygrała seta 6:0 w 30 różnych meczach wielkoszlemowych (łącznie 33 sety wygrane 6:0 w turniejach wielkoszlemowych)" - odnotowano na profilu "Tennis Bakery".

"Iga Świątek z pewnym awansem do ćwierćfinału Australian Open. To był solidny występ Polki, która popisała się dziś kilkoma świetnymi zagraniami przy siatce czy bardzo dobrym dropshotem. Jelena Rybakina, czyli mecz z gatunku "wagi ciężkiej" - podsumował Daniel Topczewski.

Iga Świątek awansowała do półfinał Australian Open 2025

Iga Świątek odwróciła losy meczu drugiej rundy z Danielle Collins na Australian Open 2024 w spektakularny sposób

Radość Igi Świątek po jedynym w jej karierze wygranym meczu w ćwierćfinale Australian Open. Trzy lata temu pokonała Kaię Kanepi

