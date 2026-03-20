Tak świat zareagował na porażkę Świątek. Polka pod ostrzałem. Powtarza się jedno

Iga Świątek kilka dni temu dotarła do ćwierćfinału turnieju WTA 1000 w Indian Wells. Polka musiała jednak uznać Eliny Switoliny w trzech setach. 24-latka liczyła na lepszy wynik w Miami, gdzie rozpoczął się kolejny turniej. Tymczasem już w 2. rundzie musiała przełknąć gorzką pigułkę. Lepsza okazała się Magda Linette, która triumfowała 1:6, 7:5, 6:3. - Jestem trochę zdezorientowana, ale po prostu będę ciężko pracować, żeby to odzyskać. Wiem, że to we mnie jest, po prostu na chwilę to zgubiłam - przyznała po meczu Świątek.

Raszynianka z problemami boryka się praktycznie od początku sezonu. W Australian Open oraz w turniejach w Dosze i Indian Wells dotarła "tylko" do ćwierćfinału. Eksperci zaczęli bić na alarm i szukać przyczyn takiego stanu rzeczy. Pojawiły się m.in. pytania o przyszłość Wima Fissette i Darii Abramowicz w sztabie Polki.

Świat w szoku po porażce Świątek. "Kryzys się pogłębia"

Światowe media także natychmiast zareagowały na to, co wydarzyło się na korcie centralnym w Miami. Portal tennis.com zatytułował swój artykuł: "Zdezorientowana Świątek poniosła pierwszą porażkę w meczu otwarcia od WTA Finals 2021 w Miami". Dziennikarze podkreślili, że kluczowe dla losów spotkania były wydarzenia pod koniec drugiego seta, kiedy to w ostatnim gemie Linette przełamała młodszą rodaczkę.

Portal docenił także Linette, która w Miami czuje się bardzo dobrze w starciach z wyżej notowanymi rywalkami. - Linette dwa lata z rzędu pokonała tenisistkę numer 3 na świecie w turnieju Miami Open. Rok temu w 1/8 finału wygrała z Coco Gauff - przypomniano.

Hiszpańskojęzyczny portal puntodebreak.com zwrócił uwagę, że w grze Świątek widać "coraz więcej problemów, które budzą niepokój kibiców". - Kompletnie pozbawiona formy i nieciesząca się z gry. To prawdopodobnie największa porażka w ostatnich latach. Świątek będzie miała teraz kilka tygodni na przemyślenie swojej sytuacji - czytamy.

Dziennikarze serwisu tennisnet.com porażkę Świątek nazwali "sensacją". - Kryzys Świątek się pogłębia - podkreślili w relacji ze spotkania. - Po słabym początku sezonu, Świątek była już pod presją przed rozpoczęciem turnieju w Miami. Sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa, która w pierwszej rundzie miała wolny los, niespodziewanie przegrała z rodaczką Magdą Linette - dodano.

"Świątek poniosła szokującą porażkę w Miami" - pisze wprost skysports.com. Z kolei rosyjski portal "sportbox.ru", który kilka miesięcy temu nazwał Świątek "oszustką" przeszedł do starcia polsko - polskiego bez większych emocji. Podkreślono tylko, że 24-latka nie awansowała do trzeciej rundy, w której to Linette zagra z Alexandrą Ealą.

Mecz Świątek - Linette został także szczegółowo opisany przez oficjalną stronę WTA, która podkreśliła, że to "pierwsza wielka niespodzianka turnieju Miami Open".

Znany dziennikarz tenisowy Ben Rothenberg napisał na swoim profilu, że porażka Świątek to "niespodzianka". - Początek 2026 roku był dla Świątek rozczarowujący. Jak dotąd jest to najgorszy okres - dodał.

Rozwiń

Z kolei portugalski dziennikarz Jose Morgado podkreślił, że to, co wydarzyło się w Miami to "szaleństwo".

Rozwiń

