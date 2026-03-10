Tak potraktowała Świątek. Bez wahania. Organizatorzy w akcji: 150 procent

Iga Świątek przebrnęła przed dwa pierwsze mecze w tej edycji imprezy WTA w Indian Wells bez straty seta, choć już w premierowym dla siebie spotkaniu drugiej rundy była od krok od tego, by zniwelować swoje "czyste konto". O ile bowiem Polka na dobry początek rozbiła reprezentantkę gospodarzy Kaylę Day 6:0, tak w drugiej partii awans przyklepała sobie dopiero po tie-breaku, odrabiając straty od stanu 1:5.

Rozegrane w nocy z poniedziałku na wtorek starcie Igi Świątek z Marią Sakkari nie miało już większej historii, bo zakończyło się pewnym i przekonującym zwycięstwem drugiej rakiety świata 6:3, 6:2. Tym samym Polka skutecznie zrewanżowała się greckiej tenisistce za ostatnią porażkę z Dohy.

Kolejną rywalką czekającą na Igę Świątek jest Czeszka Karolina Muchova. Obie zawodniczki ostatni raz mierzyły się przed rokiem... właśnie w 1/8 finału turnieju w Indian Wells. Nasza reprezentantka wygrała wówczas w dwóch setach. Oby i pod tym kątem czekała nas powtórka z rozrywki.

WTA Indian Wells. Karolina Muchova pytana o Igę Świątek przez organizatorów

Jeszcze przed ostatnim meczem z Antonią Ruzić organizatorzy kalifornijskiej imprezy opublikowali wywiad z Karoliną Muchovą, pytając między innymi o jej wybór w ankiecie, którą przeprowadziła z nią stacja Canal+. Czeszka miała w niej wskazać zawodniczki, które są jej zdaniem najlepsze we wskazanym elemencie tenisowego fachu. 13. obecnie rakieta świata przyznała między innymi nieskromnie, że to jej wolej funkcjonuje najlepiej. Dlaczego?

- Granie wolejem i skracanie wymian to ważna część mojego stylu gry. Kiedy widzę zawodniczki wydłużające każdy punkt, nie chcę grać długich wymian. Czuję się bardzo komfortowo przy siatce. To dla mnie istotny element. Lubię tam być, lubię grać wolejem i kończyć punkty przy siatce, więc nie potrafię wyobrazić sobie bez tego mojej gry - powiedziała Karolina Muchova cytowana przez oficjalny profil turnieju WTA 1000 Indian Wells.

Następnie jednak Czeszka usłyszała pytanie dotyczące jej wskazania na Igę Świątek. Organizatorzy sami postanowili wkroczyć do akcji, dopytując o jej wybór.

- Powiedziałaś, że Iga Świątek ma najlepszą mentalność w świecie tenisa. Co takiego w jej mentalności najbardziej ci się podoba? - zapytano najbliższą rywalkę Polki.

Ona gra od pierwszego do ostatniego punktu i idzie na 150 procent intensywności. I to na pewno jest to, co mi się w niej podoba

Warto odnotować, że także Iga Świątek wypowiada się na temat Czeszki przez najbliższym meczem z wielką estymą. - Bilans naszych bezpośrednich spotkań może być na moją korzyść, ale pamiętam wszystkie mecze, które z nią rozegrałam, i czasami przegrywałam, na przykład przegrywałam w trzecim secie. Jest niesamowitą zawodniczką i większość naszych meczów była bardzo wyrównana. Będzie ciężko, ale jestem gotowa na walkę. Szczerze mówiąc, uwielbiam grać przeciwko niej. Lubię też oglądać Karolinę. Fajnie jest widzieć kogoś, kto gra tak mądrze i płynnie. Jest jak kobieca wersja Rogera Federera - powiedziała wprost wiceliderka rankingu WTA.

Iga Świątek via ZUMA Press Wire/Shutterstock East News

Karolina Muchova Minas Panagiotakis / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP AFP

Iga Świątek/Casper Ruud - Jelena Rybakina/Taylor Fritz. WIDEO Polsat Sport