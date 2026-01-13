Tak Owsiak nazwał Świątek. Aż się pomodlił. Powód był tylko jeden

Iga Świątek kolejny już raz dołączyła do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która w tym roku będzie grać pod hasłem "Zdrowe brzuszki naszych dzieci". A zebrane podczas 34. finału środki będą przekazane na dofinansowanie gastroenterologii dziecięcej.

Wydatnie przyczyni się do tego właśnie nasza tenisistka, która przekazała na aukcję dwa wyjątkowe przedmioty.

W tym roku na aukcję przekazuję rakietę Tecnifibre z autografem, którą wygrałam zeszłoroczny Wimbledon. Jej autentyczność potwierdzają ślady trawy z kortu centralnego oraz ręcznik - ten najważniejszy

Pakiet dwóch gadżetów od 24-latki już teraz cieszą się olbrzymim zainteresowaniem, a ich przyszły nabywca będzie musiał sięgnąć głęboko do kieszeni. Kwota licytacji zdążyła przekroczyć granicę 40 tysięcy złotych. A należy się spodziewać, że wzrośnie ona jeszcze kilkukrotnie.

Świadczą o tym poprzednie aukcje z przedmiotami przeznaczonymi na WOŚP przez Igę Świątek, które pozwoliły zebrać łącznie już 761 tysięcy złotych. Sporą część tej kwoty udało się zgromadzić w 2023 roku, gdy szczęśliwy nabywca zapłacił 300 300 złotych za rakietę, którą polska tenisistka wygrała Rolanda Garrosa i turniej US Open, bilet na wielkoszlemowy mecz w Paryżu oraz możliwość spotkania z zawodniczką w kuluarach.

Iga Świątek wspiera WOŚP. Tak po spotkaniu zapamiętał ją Jerzy Owsiak

To właśnie przy okazji tamtej licytacji Jerzy Owsiak miał okazję poznać Igę Świątek, która osobiście przekazała mu swoją rakietę. A przy tym urzekła założyciela Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy swoją normalnością. Ten opisywał ją później w samych superlatywach podczas wizyty u Szymona Majewskiego w programie "Nie mam pytań" na antenie Radia ZET.

Dostałem ją od niej, pojechałem tę rakietę odebrać. To było miesiąc temu. I obok mnie stoi dziewczyna, która - modlę się do wszystkich bogów świętych, żeby taka została - normalna. Nie ma jakiejś takiej - przepraszam, żebym tam nikogo nie obraził - szajby sukcesu

I dodał: - Patrzę na jej buty, patrzę na jej spodnie, patrzę jak ona jest ubrana, jaki sweter ma na sobie. Jak się odzywa, co mówi. Jakbym w ogóle z kumpelą rozmawiał. Taka kumpelą z rodziny, co jest córką znajomych i ona przyjdzie tutaj coś pomóc nam robić. Normalność, normalność, przemiła normalność.

Iga Świątek - Eva Lys. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Jerzy Owsiak Polsat News

Iga Świątek AFP