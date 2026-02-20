Tak ojciec Świątek potraktował dziennikarza. Jest reakcja. Powiało chłodem

- Nie znam drugiego takiego przypadku, że zawodnik dzień i noc spędza z psychologiem. I na wspólne wakacje są wyjazdy i na mecze, dlatego wiesz... ale, zawszę mówię ale. Jeśli Idze to pasuje, to ja jej nie będę tego odradzał. Dlatego ludzie muszą zrozumieć. Ja mogę powiedzieć swoje zdanie, albo trochę być zdziwionym. Ale jeżeli zawodniczce drugiej, a wcześniej pierwszej na świecie - ma wygranych sześć Wielkich Szlemów... to co my możemy jej zaproponować czy doradzić? - mówił Artur Szostaczko, pierwszy trener Igi Świątek, w ostatnim programie "Trzeci Serwis".

Tomasz Świątek przekroczył granicę? Jest odpowiedź Sidora

Na powyższą dyskusję zareagował Tomasz Świątek. Ojciec sześciokrotnej mistrzyni wielkoszlemowej opublikował komentarz, w którym nie gryzł się w język. "Co żeście obaj osiągnęli, prawie nic, zajmijcie się swoimi ogonkami. G….. wiesz jeden z drugim w nogach śpisz" - napisał, co natychmiastowo odnotowały media.

W piątkowe popołudnie Lech Sidor udostępnił nagranie, w którym odniósł się do ostrego komentarza 61-latka. - Z dużym zdumieniem przyjąłem sposób, w jaki zostałem potraktowany przez Tomasza Świątka pod jedną z naszych rolek - rozpoczął ekspert i prowadzący "Trzeciego Serwisu".

- W przestrzeni publicznej można się nie zgadzać, można polemizować, można nawet ostro się spierać. Ale jest zasadnicza różnica między stanowczą rozmową a niepotrzebną agresją - powiedział, mając na myśli zachowanie ojca Świątek. W kolejnych fragmentach wypowiedzi Sidor podkreśla, że zawsze wspierał 24-latkę, doceniał jej formę, talent, mentalność, jednak w niektórych sytuacjach - jako dziennikarz - ma prawo wyrazić swoją opinię, nawet jeśli jest ona niepochlebna czy niewygodna.

- Moim zadaniem, jako dziennikarza, jest zachowanie niezależności. Mam prawo zadawać pytania, mam prawo analizować, mam prawo nie zgadzać się z pewnymi decyzjami. Tak samo jak inni mają prawo nie zgadzać się ze mną. To nie są ataki, to jest praca - powiedział. Nie będę tej sytuacji eskalował. Emocje nie są dobrym doradcą. W sporcie, podobnie w życiu najważniejsze jest trzymanie wysokiego poziomu. Z mojej strony temat uważam za zamknięty - zakończył.

