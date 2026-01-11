Pierwsze zwycięstwo reprezentacji Polski w United Cup stał się faktem. W kluczowych momentach szczególnie niezawodni okazali się być: Katarzyna Kawa i Jan Zieliński (w mikście) oraz Hubert Hurkacz w singlu.

To właśnie oni zdobywali dla Polski cenne punkty, gdy Idze Świątek na korcie nie szło. Dobra forma Zielińskiego była do przewidzenia. Katarzyna Kawa okazała się jednak prawdziwą rewelacją turnieju. Hubert Hurkacz natomiast wracał po poważnej kontuzji, więc jego forma była niewiadomą. W Sydney pokazał jednak wspaniały tenis.

Iga Świątek w United Cup wygrała trzy pojedynki. Jej pierwszą rywalką była Eva Lys z Niemiec. Tamtą rywalizację Polacy wygrali 2:0 - co było dość sporym zaskoczeniem.

Zwycięstwo Igi Świątek nad Evą Lys było do przewidzenia, ale wygrana Huberta Hurkacza z Alexandrem Zverevem była czymś "ekstra". Później "Biało-Czerwoni" pokonali Holendrów, Andralijczyjów, Amerykanów i w końcu Szwajcarów w wielkim finale.

Eva Lys i Iga Świątek wymieniły się ciepłymi słowami pod swoim adresem

Po zwycięstwie Polaków nad Szwajcarami Eva Lys postanowiła skomentować wpis, jaki w mediach społecznościowych zamieściła Iga Świątek.

- Kasia, Janek, Hubi i reszta naszej wspaniałej ekipy... Dziękuję. Jestem taka dumna - napisała Iga Świątek.

Komentarz pod tym wpisem zamieściła wspomniana wyżej Eva Lys, która bardzo ładnie potraktowała Polaków. Pogratulowała im zwycięstwa i przyznaje, że teraz porażka z nimi smakuje o wiele mniej nieprzyjemnie.

- Teraz czuję się lepiej, że to właśnie z Wami przegraliśmy. Gratulacje! - napisała Eva Lys.

- Trafiłeś wszystkie hot shoty! Jeszcze wiele bitew przed nami. Dziękuję - opowiedziała jej Iga Świątek.

Po swoim pojedynku obie zawodniczki serdecznie się przytuliły. Wszystko wskazuje na to, że mają naprawdę dobre relacje.

W ciągu ostatnich czterech lat Polka i Niemka mierzyły się ze sobą cztery razy: w Stuttgarcie, Melbourne, Montrealu i Sydney. Za każdym razem lepsza okazywała się Iga Świątek.

