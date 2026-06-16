Tak Niemcy potraktowali Igę Świątek. Bez zawahania. Wprost o Polakach

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Wielkimi krokami zbliża się turniej WTA 500 w Bad Homburg. To tam, podobnie jak przed rokiem, Iga Świątek zainauguruje swoje występy na trawie w tym sezonie. Przed startem imprezy była liderka światowego rankingu znalazła się "pod lupą" niemieckich organizatorów, którzy potraktowali ją niczym pierwszoplanową gwiazdę. Wydali przy tym werdykt dotyczący dalszej kariery Igi Świątek, a także wspomnieli o jej polskich fanach, chwaląc ich postawę.

Iga Świątek podczas meczu WTA w Bad Homburg, w białym stroju, odbija piłkę lewą ręką.
Iga Świątek na turnieju WTA w Bad HomburgMichael Probst/Associated Press/East NewsEast News

- Powrót na Majorkę, gdzie trawa jest zawsze bardziej zielona - napisała w poniedziałek na Instagramie Iga Świątek, zdradzając miejsce swoich przygotowań do otwarcia sezonu na trawie.

To - mimo wcześniejszej eliminacji z drabinki Rolanda Garrosa - nastąpi podobnie jak przed rokiem w niemieckim Bad Homburg, gdzie była liderka rankingu WTA w poprzednim sezonie dotarła do finału, następnie wygrywając Wimbledon. Sprawdzone rozwiązanie zostało więc zastosowane i w bieżącym cyklu przygotowań.

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Ze względu na to, że na liście zgłoszeń w Bad Homburg znalazła się także Jelena Rybakina, to ona może cieszyć się z miana najwyżej rozstawionej tenisistki. Iga Świątek jest jednak stawiana w roli gwiazdy przez samych organizatorów, którzy właśnie Polkę umieścili na okładce turniejowego magazynu, który ukazał się w sieci.

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WTA Bad Homburg. Iga Świątek pod lupą organizatorów

Naszej 25-latce poświęcony został także osobny artykuł, w którym Niemcy wzięli ją pod lupę. I odnotowali między innymi bliską współpracę 25-latki z Rafą Nadalem podczas pierwszego etapu treningów pod okiem trenera Francisco Roiga. Pokusili się także o predykcję dalszych losów kariery obecnie trzeciej rakiety świata... wróżąc jej kolejne wielkie sukcesy.

To, że triumfy Wielkiego Szlema nadal będą zdobywane przez Świątek, która już jest polską bohaterką narodową, nie ulega wątpliwości, pomimo pewnych wahań formy na początku roku
ogłosili

Odnotowali przy tym, na jak wielkie wsparcie Iga Świątek może liczyć podczas swoich meczów i jak pokaźną skalę zainteresowania wzbudzają jej występy.

- Baza fanów Igi Świątek jest przeogromna. Polscy kibice dopingują ją głośno na niemal każdym turnieju na świecie - chwalą postawę biało-czerwonych fanów organizatorzy imprezy w Bad Homburg.

Przybliżają również czekającym na turniej kibicom charakter Igi Świątek. - Ona sama preferuje bardziej powściągliwe podejście, sprawiając wrażenie skromnej i uprzejmej. Jej największą miłością są książki - napisali.

Turniej WTA 500 Bad Homburg rozpocznie się 21 czerwca i potrwa równo tydzień.

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