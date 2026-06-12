Tak Meksykanie potraktowali Igę Świątek. Naprawdę ją tak widzą

Iga Świątek w tym sezonie rozegrała w cyklu WTA dokładnie 31 spotkań. Aż dziesięciokrotnie schodziła z kortu jako pokonana. Bez wątpienia tak częste przegrywanie nie jest czymś, do czego Iga byłaby przyzwyczajona. Kibice wciąż tęsknią za naprawdę długim okresem dominacji Polki.

Czy on powróci? Trudno wyrokować, ale pewne jest, że przy obecnych warunkach będzie o to bardzo trudno. Żeński tour bardzo wyrównał poziom, a rywalki znają już wszystkie atuty Świątek. Wobec tego Polka musi szukać nowych rozwiązań. Czy te uda jej się odnaleźć pod wodzą Francisco Roiga?

Świątek obok Haalanda. Ależ zestawienie w Meksyku

Czas pokaże. Pewne jest jednak, że zbliża się bardzo ważny okres sezonu. Mowa o krótkim czasie gry na nawierzchni trawiastej. Iga będzie bronić bardzo wielu punktów w rankingu WTA. Rok temu właśnie w tym momencie nastąpił przełom. Trudno powiedzieć, czy tym razem można liczyć na powtórkę.

Faktem jest jednak to, że obecnie sportowy świat patrzy za ocean, bo tam w czwartkowy wieczór rozpoczęły się mistrzostwa świata w piłce nożnej. Z tej okazji organizatorzy Guadalajara Open postanowili zestawić ze sobą najlepszych piłkarzy świata z tenisisistami i tenisistkami. Każda para została w odpowiedni sposób opisana.

Wpis otwierają Aryna Sabalenka i Cristiano Ronaldo, którzy zostali określeni jako "wszystkie oczy na nich". Już na trzecim zdjęciu pojawia się polski akcent, ale nie z Igą Świątek, a Mają Chwalińską. Polka została zestawiona z Nowozelandczykiem Timem Paynem, a duet określono mianem "nieoczekiwanej historii".

Po przewinięciu o kilka stron w końcu natrafiamy także na Igę Świątek. Trzecia rakieta świata znalazła się obok Erlinga Haalanda, a tę parę organizatorzy z Meksyku nazwali "globalnymi ikonami". Bez wątpienia nazwanie kogoś w wieku ledwie 25. lat "globalną ikoną" jest sporym wyróżnieniem.

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Iga Świątek DAX IMAGESNurPhotoNurPhoto via AFP AFP





Brazylia - Belgia. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport