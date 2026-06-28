Tak legenda potraktowała Świątek. Polka ujawnia tuż przed Wimbledonem

Igę Świątek zna w tym momencie cały tenisowy świat. Polka to w końcu kilkakrotna triumfatorka wielkoszlemowych zmagań. Do tego Raszynianka niebawem przystąpi do obrony prestiżowego tytułu na Wimbledonie. Poza nią uwaga kibiców skierowana będzie jednak między innymi na siostry Williams. Dość niespodziewanie do gry wróciła Serena, która spróbuje sił w singlu. Dodatkowo u boku starszej siostry postara się o sensację w rywalizacji deblistek.

Jest to możliwe za sprawą organizatorów. Brytyjczycy nie wahali się nad przyznaniem Amerykankom dzikich kart. "Będzie to ich pierwszy wspólny turniej od US Open w 2022 roku. Siostry Williams wygrały razem 14 tytułów Wielkiego Szlema w grze podwójnej, co jest drugim najlepszym wynikiem wśród kobiecych teamów w erze Open, tuż za Martiną Navratilovą i Pam Shriver, które zdobyły 20 tytułów Wielkiego Szlema" - pisał kilka dni temu oficjalny portal WTA.

Venus Williams zaimponowała Idze Świątek. Wystarczyło tylko 10 sekund

W temacie Venus jeszcze przed pierwszym spotkaniem o stawkę na Wimbledonie wypowiedziała się dodatkowo Iga Świątek. Polka nie skupiła się na obecnych czasach, przywołała natomiast wydarzenie z przeszłości. Wspomniana przez podopieczną Francisco Roiga sytuacja świadczy o wielkiej klasie legendy zza oceanu. "Była pierwszą osobą w WTA, która przytrzymała mi drzwi, na jakieś 10 sekund, żebym mogła przejść. Byłam nikim. Pomyślałam: 'Wow. Venus Williams właśnie przytrzymała mi drzwi" - oznajmiła obecna wiceliderka kobiecego rankingu w krótkim nagraniu.

Rozwiń

Materiał wideo pojawił się na profilu Wimbledonu w mediach społecznościowych. Na reakcję kibiców nie trzeba było długo czekać. "To jedna z pięknych cech sportu: dzisiejsze legendy często stają się jutrzejszą inspiracją, "Venus to po prostu prawdziwa legenda" - czytamy w komentarzach. Zawody w stolicy Wielkiej Brytanii startują w poniedziałek. Tekstowe relacje na żywo ze spotkań Polek w Interia Sport.

Iga Świątek Dita Alangkara/Associated Press/East News East News

Iga Świątek Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP _ AFP

Venus Williams Elsa AFP





Maja Chwalińska: Myślę, że na igrzyskach w LA mogłybyśmy stworzyć z Igą Świątek dobrą deblową parę. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport