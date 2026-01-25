Tak kibice zirytowali Świątek. Już nie zamierza tego kryć, wyznała w Melbourne

Pierwszy Wielki Szlem w tegorocznym kalendarzu wciąż może być radosny dla polskich kibiców. Co prawda w turnieju nie pozostało zbyt wielu przedstawicieli kraju nad Wisłą, ale za to mowa o nazwiskach, które mogą celować w końcowy triumf. Ćwierćfinał w niedzielę zapewnił sobie w deblu Jan Zieliński. Dorównać starszemu rodakowi w poniedziałkowy poranek naszego czasu postara się Iga Świątek. Raszynianka w drodze do 1/8 finału przegrała zaledwie jednego seta. Wspomnianą partię odebrała jej Anna Kalinska, lecz Rosjanki na nic więcej nie było już stać.

Na wiceliderkę rankingu WTA czeka tym razem przedstawicielka gospodarzy, Maddison Inglis. To właśnie dla niej jutro trybuny najpewniej wypełnią się do ostatniego miejsca. Spotkanie dodatkowo zostanie rozegrane w "Dzień Australii". Zawodniczki już teraz z tego powodu mogą spodziewać się żywiołowej atmosfery. Właśnie o nią została zapytana Iga Świątek. Cytaty drugiej rakiety globu pojawiły się w najnowszej depeszy Polskiej Agencji Prasowej. 24-latka postawiła na szczerość, ponieważ zwróciła fanom uwagę na ich zachowanie.

To nie podoba się Świątek w dopingu kibiców. Padł konkretny przykład

"Ogólnie z braw i okrzyków można czerpać energię, ale czasem doping potrafi być irytujący, np. kiedy próbujesz usłyszeć radę od trenera albo ktoś nagle krzyknie: 'zaserwuj asa'. To potrafi utrudniać koncentrację. Tenis to sport, gdy w trakcie punktów jest cisza, a potem, gdy nagle coś usłyszysz, może cię to rozdrażnić" - powiedziała wielka faworytka jutrzejszej konfrontacji.

Nie zabrakło też jednak ciepłych słów o rodakach. "Generalnie doceniam wsparcie i polscy kibice są wspaniali. W każdym miejscu na świecie, gdzie grałam nawet przeciwko gospodarzom, to na trybunach doping był wyrównany. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w następnym meczu" - dodała.

26 stycznia fanów w biało-czerwonych barwach czeka ciężkie zadanie w postaci przekrzyczenia liczniej zgromadzonych Australijczyków. Czy gospodarze napędzą swoją zawodniczkę? O tym przekonamy się około godziny 9:00. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEO ANDREA BERNARDI / AFPTV / AFP AFP

Iga Świątek Andrew Schwartz/SIPA East News

Iga Świątek Foto Olimpik AFP

Iga Świątek AFP