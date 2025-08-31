Partner merytoryczny: Eleven Sports

Tak jeszcze nikt nie nazwał Świątek. Nietypowe porównanie. Były trener zachwycony

Oprac.: Amanda Gawron

Występ Igi Świątek w meczu III rundy US Open przeciwko Annie Kalinskiej (7:6, 6:4) nie przeszedł bez echa. Choć Polka była o krok od porażki, zdołała wrócić do gry i ostatecznie odwróciła losy spotkania. Jej występ na nowojorskich kortach zachwycił nie tylko kibiców, ale i legendę tenisowego szkolenia - Ricka Macciego. Nie do wiary, jak były trener m.in. sióstr Williams podsumował polską zawodniczkę.

Iga Świątek w nocy z sobotę na niedzielę dostarczyła fanom sporej dawki emocji. Polka była bliska eliminacji z US Open, jednak zdołała odwrócić losy spotkała i to ona odprawiła z kwitkiem Annę Kalinską 7:6(2), 6:4. Po polsko-rosyjskiej batalii głos w mediach społecznościowych zabrał Rick Macci. Utytułowany szkoleniowiec w pięknych słowach podsumował występ sześciokrotnej mistrzyni wielkoszlemowej.

Nie do wiary, jak Rick Macci nazwał Igę Świątek

Amerykanin, który w przeszłości pracował m.in. z Marią Szarapową oraz siostrami Venus i Sereną Williams, z uwagą śledził wydarzenia na korcie. Po zakończeniu spotkania podzielił się swoimi refleksjami w mediach społecznościowych. Jego komentarz szybko przyciągnął uwagę nie tylko ze względu na pochwały, ale również za sprawą barwnego języka, jakiego użył.

""Mścicielka" miała słaby start, ale mistrzyni nie upadła. Jej duch walki był w grze, a polska magia nie zginęła. Ma serce polskiej tańczącej lwicy, zawsze atakując i próbując" - napisał Macci na platformie X. Jego słowa od razu trafiły do fanów Świątek, którzy docenili zarówno uznanie, jak i poetyckie ujęcie emocjonującego meczu.

Trudno się dziwić, że Świątek zyskała tak wielki podziw. Przegrywała już 2:5 i 15:40 przy serwisie rywalki, co w praktyce oznaczało niemal pewne zakończenie seta. Jednak Polka zachowała zimną krew, wróciła do gry, a następnie całkowicie przejęła inicjatywę. Dla Ricka Macciego ten powrót to dowód wielkości.

"Kiedy gracz idzie na całość, masz nadzieję, że przestanie tak dobrze grać. Kalinska dwa razy nie myślała, ale "Mścicielka" przetrwała - i to jest powód, dla którego jest jedną z najlepszych w historii tego sportu" - dodał Amerykanin, nie szczędząc Świątek uznania.

Po emocjonującym starciu z Kalinską Świątek zameldowała się w IV rundzie US Open. Tam zmierzy się z Rosjanką Jekateriną Aleksandrową. Jeśli Polka utrzyma poziom z końcówki poprzedniego meczu, fani mogą spodziewać się kolejnego widowiska.

