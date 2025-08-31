Iga Świątek w nocy z sobotę na niedzielę dostarczyła fanom sporej dawki emocji. Polka była bliska eliminacji z US Open, jednak zdołała odwrócić losy spotkała i to ona odprawiła z kwitkiem Annę Kalinską 7:6(2), 6:4. Po polsko-rosyjskiej batalii głos w mediach społecznościowych zabrał Rick Macci. Utytułowany szkoleniowiec w pięknych słowach podsumował występ sześciokrotnej mistrzyni wielkoszlemowej.

Iga Świątek z szybkim zwycięstwem i gratulacjami dla Taylor Swift [WIDEO] AP © 2025 Associated Press

Nie do wiary, jak Rick Macci nazwał Igę Świątek

Amerykanin, który w przeszłości pracował m.in. z Marią Szarapową oraz siostrami Venus i Sereną Williams, z uwagą śledził wydarzenia na korcie. Po zakończeniu spotkania podzielił się swoimi refleksjami w mediach społecznościowych. Jego komentarz szybko przyciągnął uwagę nie tylko ze względu na pochwały, ale również za sprawą barwnego języka, jakiego użył.

""Mścicielka" miała słaby start, ale mistrzyni nie upadła. Jej duch walki był w grze, a polska magia nie zginęła. Ma serce polskiej tańczącej lwicy, zawsze atakując i próbując" - napisał Macci na platformie X. Jego słowa od razu trafiły do fanów Świątek, którzy docenili zarówno uznanie, jak i poetyckie ujęcie emocjonującego meczu.

Rozwiń

Trudno się dziwić, że Świątek zyskała tak wielki podziw. Przegrywała już 2:5 i 15:40 przy serwisie rywalki, co w praktyce oznaczało niemal pewne zakończenie seta. Jednak Polka zachowała zimną krew, wróciła do gry, a następnie całkowicie przejęła inicjatywę. Dla Ricka Macciego ten powrót to dowód wielkości.

"Kiedy gracz idzie na całość, masz nadzieję, że przestanie tak dobrze grać. Kalinska dwa razy nie myślała, ale "Mścicielka" przetrwała - i to jest powód, dla którego jest jedną z najlepszych w historii tego sportu" - dodał Amerykanin, nie szczędząc Świątek uznania.

Po emocjonującym starciu z Kalinską Świątek zameldowała się w IV rundzie US Open. Tam zmierzy się z Rosjanką Jekateriną Aleksandrową. Jeśli Polka utrzyma poziom z końcówki poprzedniego meczu, fani mogą spodziewać się kolejnego widowiska.

Iga Świątek Angela Weiss AFP

Iga Świątek Kena Betancur AFP

Iga Świątek po wygranej z Anną Kalinską awansowała do czwartej rundy US Open CHARLY TRIBALLEAU AFP