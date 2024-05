Tak jeszcze nigdy nie było, co wyprawia Świątek? Ależ wieści z Madrytu

Iga Świątek jak dotychczas zapisała na swym koncie podczas Mutua Madrid Open 2024 zwycięstwa nad pięcioma zawodniczkami. Najpierw raszynianka zatriumfowała w trzech kolejnych spotkaniach nie tracąc ani jednego seta i wygrywając kolejno z Xiyu Wang, Soraną Cirsteą oraz z Sarą Sorribes Tormo, a potem dorzuciła do tego ogranie Beatriz Haddad Mai po "trzysetówce".

Koniec końców w czwartkowe popołudnie nie dała też szans reprezentantce USA Madison Keys, którą ograła 6:1, 6:3 , pieczętując tym samym swój awans do finału współzawodnictwa w stolicy Hiszpanii. Co ciekawe, jednocześnie Świątek osiągnęła kolejny kamień milowy w swojej karierze.

WTA Madryt. Iga Świątek z historyczną serią na swoim koncie

Jak wskazano na profilu "Relevant Tennis" Polka dzięki wygranej z Keys zapisała na swym koncie po raz pierwszy serię aż pięciu starć w ramach jednego turnieju, w których każdorazowo notowała co najmniej jednego "bajgla" lub "bagietkę", czyli gem wygrany 6:0 lub 6:1.

Co ciekawe w obecnym sezonie 22-latka była już wcześniej o krok o tego osiągnięcia - w Indian Wells w łącznie sześciu spotkaniach jeden raz zdarzyło jej się "nie otworzyć piekarni". Mowa o spotkaniu z Caroline Wozniacki, w którym w pierwszym secie wygrała 6:4, a w drugim... Dunka polskiego pochodzenia kreczowała przy stanie 1:0 dla Świątek .

WTA Madryt. Iga Świątek już czeka na wielki finał

Naturalnie pierwsza rakieta świata będzie mogła niebawem przedłużyć swoją passę mierząc się w finale Mutua Madrid Open 2024 przeciwko lepszej z pary Jelena Rybakina - Aryna Sabalenka. Zapraszamy do śledzenia starcia Kazaszki i Białorusinki wraz z Interią Sport - link do relacji, która rozpocznie się najpewniej 2 maja ok. 21.30, poniżej.