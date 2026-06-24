Iga Świątek nigdy nie była uznawana za specjalistkę od gry na trawie, wręcz przyklejono jej "łatkę" zawodniczki, która na tej nawierzchni nie jest w stanie odnosić sukcesów. To zmieniło się przed rokiem, Polka po przegranym półfinale Roland Garros pojawiła się w Bad Homburg, tam dotarła do finału, w którym musiała uznać wyższość Jessiki Peguli. Kilkanaście dni później nasza reprezentantka nie miała już sobie równych, w Londynie triumfowała w wielkoszlemowym Wimbledonie.

W tym sezonie tenisistka z Raszyna przyjęła podobny plan. W wywiadzie, jaki reporter Canal+ Sport Żelisław Żyżyński przeprowadził z nią 20 czerwca w sobotę podczas media day, a który wyemitowano kilka dni później, a konkretnie w dniu meczu z Emmą Navarro, Świątek ujawniła kulisy przygotowań do turnieju w Bad Homburg.

"Wiedzieliśmy od początku, że troszeczkę skopiujemy to, co robiliśmy rok temu, bo te przygotowania były świetne. Czyli tydzień na Majorce, tydzień tutaj i później turniej. Było produktywnie, miałam czas na to, by zresetować się po Roland Garros" - wyznała Świątek.

Iga Świątek w Bad Homburg. Tak potraktowano ją w Niemczech

Polka do Bad Homburg przyjechała już kilka dni przed rozpoczęciem turnieju. Prowadzący rozmowę Żyżyński zauważył, że 25-latka może liczyć tutaj na przestrzeń tylko dla siebie. I przywołał sytuację, jaka miała miejsce przed rokiem.

"Spacerowaliśmy sobie w zeszłym roku po parku, zobaczyliśmy ciebie siedzącą sobie spokojnie na ławeczce, czytającą książkę, nie niepokojoną przez nikogo. Fajnie przekazać kibicom, że masz czas dla siebie, masz też czas dla nich" - zauważył.

W odpowiedzi trzecia zawodniczka rankingu WTA nie ukrywała, że bardzo podoba jej się w Bad Homburg. Zdradziła przy okazji, jak potraktowano ją w Niemczech, a dokładnie, czy mogła w ostatnich dniach liczyć na wyrozumiałość ze strony kibiców, którzy mogą spotkać tenisistkę w pobliskim parku.

Tutaj są fajne przestrzenie, które można znaleźć, odpocząć w naturze. Chociaż faktycznie wszystko dzieje się w obrębie jednego parku, bo korty są w środku parku, ale jest to piękne, bo to sprawia, że ten turniej jest wyjątkowy. W sumie podoba mi się to. Nie przeszkadza mi nawet jak ktoś faktycznie podejdzie i poprosi o autograf, ale wiadomo, czas dla siebie chciałabym mieć. Myślę jednak, że na razie nie trzeba pouczeń wysyłać do kibiców, są wyrozumiali

Kontynuując ten wątek tenisistka z Raszyna przyznała, że to, jak spędza czas na korcie, ma wpływ na regenerację. I zdradziła, że lubi grać w europejskich miastach, ponieważ wie, że w obrębie 10 minut spacerem od hotelu znajdzie park, w którym będzie mogła odpocząć i nie myśleć choć chwilę o tenisie. Inaczej jest np. w Chinach.

"Tam wolny czas spędzam w pokoju hotelowym albo restauracji, w sumie zawsze z tymi osobami. Więc teraz dbam o regenerację i staram się korzystać z tego, że mamy lato, bo jestem typową Europejką - lubię tutaj grać i przebywać" - przyznała.

Mistrzyni Wimbledonu lubi spędzać lato w Europie, nie przeszkadzają jej nawet wysokie temperatury. A te mogą mieć wpływ na to, jak będą wyglądały jej mecze na trawie. Sama stwierdziła, że w takich warunkach atmosferycznych piłka będzie odbijała się nieco wyżej, z czego może skorzystać. "Chociaż wiadomo że na trawie mój top spin nie da mi tego co na innych nawierzchniach, trzeba grać bardziej płasko i dostosować się taktycznie, ale na pewno fizycznie jestem dobrze przygotowana" - podsumowała.





Taylor Fritz - Frances Tiafoe. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport