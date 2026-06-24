Tak Igę Świątek potraktowano w Niemczech. Polka sama ujawniła
Iga Świątek przed rokiem zmagania na nawierzchni trawiastej rozpoczęła w Bad Homburg, kilkanaście dni później wygrała wielkoszlemowy Wimbledon. Polka w trwającym sezonie postawiła na podobne przygotowania, również oglądamy ją w Niemczech, gdzie 25-latka pojawiła się już na kilka dni przed startem imprezy. A w rozmowie z Canal+ Sport przyznała, jak potraktowali ją kibice, którzy ze względu na specyficzne położenie tutejszych kortów, mogą spotkać swoich ulubieńców na łonie natury. Prawda wyszła na jaw kilka dni później, przy okazji emisji wywiadu.
Iga Świątek nigdy nie była uznawana za specjalistkę od gry na trawie, wręcz przyklejono jej "łatkę" zawodniczki, która na tej nawierzchni nie jest w stanie odnosić sukcesów. To zmieniło się przed rokiem, Polka po przegranym półfinale Roland Garros pojawiła się w Bad Homburg, tam dotarła do finału, w którym musiała uznać wyższość Jessiki Peguli. Kilkanaście dni później nasza reprezentantka nie miała już sobie równych, w Londynie triumfowała w wielkoszlemowym Wimbledonie.
W tym sezonie tenisistka z Raszyna przyjęła podobny plan. W wywiadzie, jaki reporter Canal+ Sport Żelisław Żyżyński przeprowadził z nią 20 czerwca w sobotę podczas media day, a który wyemitowano kilka dni później, a konkretnie w dniu meczu z Emmą Navarro, Świątek ujawniła kulisy przygotowań do turnieju w Bad Homburg.
"Wiedzieliśmy od początku, że troszeczkę skopiujemy to, co robiliśmy rok temu, bo te przygotowania były świetne. Czyli tydzień na Majorce, tydzień tutaj i później turniej. Było produktywnie, miałam czas na to, by zresetować się po Roland Garros" - wyznała Świątek.
Iga Świątek w Bad Homburg. Tak potraktowano ją w Niemczech
Polka do Bad Homburg przyjechała już kilka dni przed rozpoczęciem turnieju. Prowadzący rozmowę Żyżyński zauważył, że 25-latka może liczyć tutaj na przestrzeń tylko dla siebie. I przywołał sytuację, jaka miała miejsce przed rokiem.
"Spacerowaliśmy sobie w zeszłym roku po parku, zobaczyliśmy ciebie siedzącą sobie spokojnie na ławeczce, czytającą książkę, nie niepokojoną przez nikogo. Fajnie przekazać kibicom, że masz czas dla siebie, masz też czas dla nich" - zauważył.
W odpowiedzi trzecia zawodniczka rankingu WTA nie ukrywała, że bardzo podoba jej się w Bad Homburg. Zdradziła przy okazji, jak potraktowano ją w Niemczech, a dokładnie, czy mogła w ostatnich dniach liczyć na wyrozumiałość ze strony kibiców, którzy mogą spotkać tenisistkę w pobliskim parku.
Tutaj są fajne przestrzenie, które można znaleźć, odpocząć w naturze. Chociaż faktycznie wszystko dzieje się w obrębie jednego parku, bo korty są w środku parku, ale jest to piękne, bo to sprawia, że ten turniej jest wyjątkowy. W sumie podoba mi się to. Nie przeszkadza mi nawet jak ktoś faktycznie podejdzie i poprosi o autograf, ale wiadomo, czas dla siebie chciałabym mieć. Myślę jednak, że na razie nie trzeba pouczeń wysyłać do kibiców, są wyrozumiali
Kontynuując ten wątek tenisistka z Raszyna przyznała, że to, jak spędza czas na korcie, ma wpływ na regenerację. I zdradziła, że lubi grać w europejskich miastach, ponieważ wie, że w obrębie 10 minut spacerem od hotelu znajdzie park, w którym będzie mogła odpocząć i nie myśleć choć chwilę o tenisie. Inaczej jest np. w Chinach.
"Tam wolny czas spędzam w pokoju hotelowym albo restauracji, w sumie zawsze z tymi osobami. Więc teraz dbam o regenerację i staram się korzystać z tego, że mamy lato, bo jestem typową Europejką - lubię tutaj grać i przebywać" - przyznała.
Mistrzyni Wimbledonu lubi spędzać lato w Europie, nie przeszkadzają jej nawet wysokie temperatury. A te mogą mieć wpływ na to, jak będą wyglądały jej mecze na trawie. Sama stwierdziła, że w takich warunkach atmosferycznych piłka będzie odbijała się nieco wyżej, z czego może skorzystać. "Chociaż wiadomo że na trawie mój top spin nie da mi tego co na innych nawierzchniach, trzeba grać bardziej płasko i dostosować się taktycznie, ale na pewno fizycznie jestem dobrze przygotowana" - podsumowała.