Tak Iga Świątek zgarnia fortunę w Meksyku. Tyle zarobiła za wyjście z grupy WTA Finals

Iga Świątek znakomicie poczyna sobie w tegorocznej edycji WTA Finals. Trzy mecze, trzy triumfy i... kolejne miliony na koncie. Za komplet zwycięstw w fazie grupowej i awans do półfinału Polka wzbogaciła się o 846 tysięcy dolarów, co stanowi równowartość ponad 3,5 mln złotych. A to jeszcze nie koniec finansowego podboju wiceliderki światowego rankingu.