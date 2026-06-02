Pod koniec kwietnia w polskim internecie doszło do scen, o których rozpisywał się cały świat. Poruszony piosenką Bedoesa i Mai Mecan "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)" Łatwogang ruszył w dziewięciodniową transmisją na żywo na YouTube, podczas której nie tylko słuchał utworu w zapętleniu, ale także zbierał fundusze na wsparcie fundacji Cancer Fighters. Do akcji błyskawiczne włączać zaczęły się największe gwiazdy polskiego show-biznesu, w tym także sportowcy. Chore na nowotwór dzieci wsparli m.in. Robert Lewandowski, Wojciech Szczęsny, Jakub Błaszczykowski, Władimir Semirunnij, Artur Szpilka, Arkadiusz Wrzosek, Adam Małysz i Piotr Żyła.

Zaskakujący finał aukcji Igi Świątek

Wobec losu młodych rodaków obojętnie nie przeszła także Iga Świątek, która nie tylko wpłaciła sporą sumę na konto fundacji, ale również przekazała na licytacje dwa bilety na Wimbledon. "To, co się wydarzyło w ramach akcji Cancer Fighters, jest naprawdę niebywałe, bo pokazuje prawdziwą solidarność i to, jak ogromny wpływ można mieć, gdy robimy rzeczy razem. Ogromnie podziwiam wszystkich małych fighterów i fighterki. Jesteście naprawdę prawdziwą inspiracją i chciałabym was wesprzeć, przekazując 100 tysięcy złotych i dwa bilety na mój mecz w Wimbledonie, na który ogromnie zapraszam" - przekazała za pośrednictwem mediów społecznościowych.

W poniedziałek 1 czerwca o godzinie 20.00 oficjalnie zakończyła się aukcja, w której wylicytować można było dwa zaproszenia na mecz Igi Świątek na Wimbledonie. Walka trwała do ostatnich sekund - zaledwie 14 sekund przed wybiciem na zegarze godziny 20.00 jeden z internautów przebił wcześniejszą ofertę i wygrał licytację sześciokrotnej mistrzyni wielkoszlemowej z kwotą 28 750 złotych.

Iga Świątek kilka dni temu przedwcześnie zakończyła rywalizację w ramach tegorocznej edycji turnieju Rolanda Garrosa. Polka w czwartej rundzie przegrała z Martą Kostiuk 5:7, 1:6. W grze wciąż pozostaje jeszcze jedna polska singlistka, Maja Chwalińska. Tegoroczna kwalifikanta w poniedziałek pokonała Diane Parry 6:3, 6:2 i awansowała do ćwierćfinału, w którym zmierzy się z Anną Kalinską. Poczynania 24-latki śledzić można na bieżąco na stronie Interii.

