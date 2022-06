Tak Iga Świątek "pomogła" rywalce. "Ten mecz mógł być zdradliwy"

Iga Świątek przez pierwszą rundę Wimbledonu przebrnęła bez większych problemów, choć w drugim secie Jana Fett zdołała nieco postraszyć Polkę. Ostatecznie jednak liderka rankingu WTA wygrała w nieco ponad godzinę .

- To był mój pierwszy mecz na trawie w tym sezonie. Mógł więc być zdradliwy. Na początku drugiego seta straciłam nieco koncentrację, co dobrze wykorzystała rywalka. Jestem szczęśliwa, że wróciłam i wygrałam w dwóch setach. Staram się wcielać w życie to, nad czym pracujemy. Jestem podekscytowana. To dla mnie nowe doświadczenie - powiedziała Iga Świątek na korcie tuż po zakończeniu meczu.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Pierwsze słowa Igi Świątek po awansie do II rundy Wimbledonu. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Wimbledon. Jak Iga Świątek poradzi sobie na trawie?

Polka to mistrzyni w grze na mączce. Czy równie dobrze może spisywać się grając na trawie?

- Szczerze mówiąc, zobaczymy. Myślę, że tak. Trawa bywa zdradliwa. W swoim życiu grałam może przez 12 tygodni na tej nawierzchni. Ale cała atmosfera turnieju i jego tradycjanapawa mnie energią. Mam motywację, by dobrze grać. Chcę także wykorzystać doświadczenie mojego trenera. Zobaczymy, jak będę się dalej spisywać - odpowiedziała na to pytanie Iga Świątek.

Iga Świątek kontynuuje swoją niesamowitą serię. Wygrana z Janą Fett była jej 36. wygranym meczem z rzędu. Jak czuje się z tym nasza tenisistka?

- Cieszę się tym. To bardzo wygodne. Pracowałam nad tym, mój zespól daje mi ogromne wsparcie. Przykro mi, że Ashleigh Barty tutaj nie ma, chciałabym zmierzyć się z nią na trawie, ale zakończyła karierę. Ciągle zastanawiam się, co zrobić w następnych turniejach, by wciąż utrzymywać się na szczycie - zakończyła swoją wypowiedź Iga Świątek.

Wimbledon 2022. Gdzie oglądać w telewizji i w sieci?

Mecze 135. edycji Wimbledonu, między innymi z udziałem Igi Świątek oglądać można w kanałach telewizyjnych Polsat Sport, Polsat Sport Extra, Polsat Sport News oraz bez reklam w Polsat Sport Premium 1 i 2, a także w czterech specjalnych serwisach telewizyjnych Polsat Sport Premium 3, 4, 5, 6. Przez cały czas trwania turnieju kibice zobaczą na żywo kilkaset godzin transmisji meczowych, a także codzienny program studyjny oraz kronikę meczową. Dzięki serwisowi Polsat Box Go wszystkie mecze ze sportowych anten Polsatu można także oglądać na wielu urządzeniach, również tych mobilnych.

Polsat Box Go Sport - pakiet w Polsatboxgo.pl .