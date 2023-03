Jeszcze kilka tygodni temu wiele wskazywało na to, że Iga Świątek będzie umacniała się na pozycji liderki światowego rankingu i walczyła o triumfy w kolejnych turniejach. Polka najpierw obroniła tytuł w Dosze, a następnie dotarła do finału w Dubaju. Pochodząca z Raszyna zawodniczka była także jedną z faworytek do zagrania o zwycięstwo w Indian Wells, ale na jej drodze do finału stanęła Jelena Rybakina.