Tak Iga Świątek dała lekcję Anisimovej. Amerykanka rozbita, 6:0 na koniec

Iga Świątek rozgrywa najlepszy Wimbledon w swojej karierze. Polka awansowała do wielkiego finału. Po drodze pokonała Polinę Kudiermietową, Catherine McNally, Danielle Collins, Clarę Tauson, Ludmiłę Samsonową i Belindę Bencić. Półfinał przeciwko Szwajcarce to był prawdziwy pokaz siły polskiej tenisistki, która wygrała 6:2, 6:0.

Po drugiej stronie turniejowej drabinki znalazła się m.in. Aryna Sabalenka i wydawało się, że to Białorusinka awansuje do finału. W półfinale zatrzymała ją jednak Amanda Anisimova, która triumfowała w trzech setach 6:4, 4:6, 6:4 i mogła cieszyć się z pierwszego w swojej karierze awansu do finału turnieju Wielkiego Szlema.