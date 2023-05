[Iga Świątek] pierwsze dwa gemy zaczęła bardzo agresywnie, więc zrozumiałem, że tak naprawdę nie mogła się zbyt dużo ruszać. choć wciąż robiła dobre zwroty, dlatego cały czas musiałam być skoncentrowana. Wiem z własnego doświadczenia, że jeśli coś boli, starasz się to przełamać. I wiele razy to działa. Prawdopodobnie ona zrobiła to samo, ale myślę, że ból był zbyt duży

Jak doszło do kontuzji? Uwieczniły to kamery.

Kontuzja Igi Świątek w meczu w turnieju WTA w Rzymie. Co z występem w Roland Garros?

Rywalizacja między Świątek a Rybakiną była zacięta. Gdy weszła w kluczową fazę, Iga zgłosiła problemy zdrowotne. W tie-breaku po drugim secie Polka przegrywała 3:4. Rywalka silnie zagrała forhend. W odpowiedzi Iga próbowała podbiec do piłki wzdłuż linii końcowej kortu. Ale w pewnym momencie nagle się zatrzymała, złapała się za kolano i właściwie znieruchomiała. W tej chwili musiała zorientować się, że stało się coś złego . Stanęła i przyłożyła rękę do twarzy. Co prawda rozegrała jeszcze dwa punkty, ale ból okazał się silniejszy i zdecydowała się na krecz.

Wyglądało to tak, jakby wcześniej liderka rankingu WTA źle postawiła nogę, a to spowodowało uraz uda. Sytuację uchwycono na nagraniu poniżej.

Nie wiadomo, czy liderka rankingu WTA wystąpi w zbliżającym się turnieju Roland Garros w Paryżu, który do tej pory był dla niej głównym celem w tej części sezonu. Zawody rozpocząć się mają już niebawem, 28 maja. Czasu na regenerację i powrót to zdrowia jest zatem niewiele. Kibice trzymają jednak mocno kciuki za to, by sprawy potoczyły się pomyślnie dla Świątek. Choć na razie nie wygląda to najlepiej...