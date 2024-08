Tak Bartosz Kurek dowiedział się o medalu Igi Świątek. Ta reakcja mówi wszystko

Wielu polskich sportowców deklarowało też wsparcie dla Igi Świątek . Jeszcze przed wylotem do Paryża mówił o tym Bartosz Kurek . Zaznaczał, że być może nie jest wielkim kibicem tenisa, ale za to wielkim fanem Igi Świątek.

Tak Bartosz Kurek zareagował na medal Igi Świątek. "Wielki sukces"

Śledziłem jej losy na tym turnieju. Niestety meczu nie było nam dane oglądać, sami trenowaliśmy. Ale jeżeli mówi pan, że mamy brązowy medal, to super. Wielki sukces. Ale myślę, że dla Igi to dopiero rozpędka. I w kolejnych igrzyskach, i w kolejnych, i w kolejnych będzie wygrywać jeszcze ładniejsze medale

"Najlepszą drogą, by przygotować się do reszty turnieju, jest to, by grać z najlepszymi przeciwnikami, i to grać na maksa. To zamierzamy zrobić" - podkreśla Kurek.