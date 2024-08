"Tajna" rola Radwańskiej. Wygadała się na antenie. Tak pomogła Świątek

Przed rozpoczęciem zmagań w Paryżu Igę Świątek wymieniano jako główną faworytkę do złota. Nasza zawodniczka dobrze "weszła" w turniej, a pierwszym, poważnym wyzwaniem okazał się dla niej ćwierćfinał z Danielle Collins. Mecz ten zakończył się gigantycznym zamieszaniem. Amerykanka, która poddała go w trzecim secie zarzuciła Świątek "brak szczerości", a wcześniej, w jednej z akcji... trafiła ją piłką w żebra na tyle boleśnie, że gra musiała zostać przerwana.

Mimo tych problemów, nie do końca sportowej natury, 23-latka miała w półfinałowym boju z Zheng Quinwen dopełnić formalności i zameldować się w finale. Niestety, nie zdołała dokonać tej sztuki - popełniając wiele niewymuszonych błędów wyraźnie ustępowała Chince i przegrała 2:6, 5:7. Nasza reprezentantka bardzo mocno to przeżyła.

Tuż po spotkaniu szybko zniknęła w tunelu prowadzącym do szatni, a choć ostatecznie pojawiła się przed kamerą "Eurosportu", trudno jej było wydusić choć słowo. Odeszła na bok i rozpłakała się, nie będąc w stanie poradzić sobie z emocjami. Pozostałym dziennikarzom rzuciła tylko krótkie "sorry, kolejnym razem". Było to jednak zrozumiałe, patrząc na to, jak bardzo jest rozczarowana. Pozostawało pytanie, czy Świątek zdąży się pozbierać przed meczem o brązowy medal z Anną Karoliną Schmiedlovą.