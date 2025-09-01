Tajemnicza wiadomość po meczu, Świątek zaskoczyła. Od razu się przyznała, do kogo to

Iga Świątek po swym triumfie na turnieju WTA rangi 1000 w Cincinnati niemalże z marszu musiała zabrać się za kolejne poważne wyzwanie - a konkretnie za ostatnią odsłonę Wielkiego Szlema w bieżącym sezonie, czyli US Open.

Trzeba przyznać, że zrobiła to w świetnym stylu - bo (pomijając już dotarcie do finału miksta z Casprem Ruudem u boku) zaczęła rywalizację w Nowym Jorku od pokonania Emiliany Arango 6:1, 6:2. Potem odprawiła z kwitkiem też Suzan Lamens (Holenderka urwała jej jednego seta), a następnie wyeliminowała także Annę Kalinską.

Łatwo wpaść w panikę, ale ja tego nie zrobiłam” – Świątek o meczu z Kalińską [WIDEO] AP © 2025 Associated Press

Świątek lepsza od Aleksandrowej. Jasny przekaz Polki po meczu

W 1/8 finału los postawił na drodze drugiej rakiety świata kolejną przedstawicielkę Rosji - Jekaterinę Aleksandrową. Polka po raz kolejny pokazała kawałek skutecznego tenisa i zatriumfowała tu 6:3, 6:1. Po wygraniu ostatniej piłki naturalnie udzieliła też standardowego wywiadu z kortu - i tu niespodzianka, bo Świątek nim zaczęła rozmowę... wysłała szybko wiadomość ze smartfona.

Rozwiń

"To tylko do mojego trenera, poprosiłam o zarezerwowanie kortu treningowego na 10 minut, jeśli to będzie możliwe" - rzuciła z uśmiechem na ustach.

"Najbardziej jestem dziś zadowolona z mojej intensywności i skupienia. [Aleksandrowa] grała bardzo szybko, kort był nieco inny, a potem byłam już w tej "bańce". Podejmowałam ryzykowne decyzje, a gdy myślałam, że piłka mi nie wejdzie [w kort], to mimo wszystko wchodziła, musiałam po prostu znaleźć swój rytm. Podobała mi się też jakość mojej gry i serwis" - stwierdziła zaraz potem.

Niedawna triumfatorka Wimbledonu została też zagadnięta o to, jaka jest obecnie jej ulubiona nawierzchnia.

"Teraz lubię wszystkie, co jest trochę dziwne. Oczywiście dobrze czuje się na mączce, ale ludzie sprawili że gra tam jest trudniejsza z powodu presji. Czasem łatwiej cieszyć się nawierzchniami, na których ma się więcej wolności" - rzekła.

Mogę grać na każdej nawierzchni, jeśli w mojej głowie panuje pewność

Tenisistka została też zapytana o to, co dla niej jest miarą sukcesu. "Myślę, że to, że uczę się czegoś nowego i że robię postępy, to mnie motywuje. Możesz grać świetnie, ale rywalka będzie mieć fantastyczny dzień i nie wygrasz. Złe dni się przydarzają, dla mnie jest ważne, by być cały czas lepszą" - oświadczyła.

Na koniec znalazł się też moment na przemówienie do polskich kibiców. "Chciałam bardzo podziękować za przybycie i że wszędzie ze mną jesteście. Daje mi to dużo energii i jestem szczęśliwa, że mogę grać przed wami" - stwierdziła, co spotkało się z wielką wrzawą płynącą z trybun.

US Open 2025. Iga Świątek czeka na swoją kolejną rywalkę

Tym samym raszynianka wkracza do ćwierćfinału wielkoszlemowych zmagań - a tam będzie oczekiwać na nią przedstawicielka gospodarzy Amanda Anisimova lub Brazylijka Beatriz Haddad Maia. Potyczka obu pań odbędzie się w nocy z poniedziałku na wtorek.

Iga Świątek CHARLY TRIBALLEAU AFP

Iga Świątek Kena Betancur AFP