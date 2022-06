Tajemnica Świątek sprzed lat wychodzi na jaw. Wychowawczyni wygadała się

Iga Świątek po fantastycznych występach na mączce będzie teraz rywalizowała na trawie w ramach 135. edycji Wimbledonu. Rakieta numer jeden na świecie jest obecnie wzorem do naśladowania zarówno dla młodych talentów, jak i dla doświadczonych już sportowców.

Polka z każdym meczem udowadnia, że w sporcie ważną rolę odgrywa nie tylko znakomita kondycja fizyczna, ale także podejście mentalne. Nad sukcesami Świątek rozpływają się zarówno dziennikarze, jak i kibice. Wśród nich jest także była wychowawczyni Igi, Grażyna Węgielek.

Nauczycielka wyjawia sekrety Igi Świątek sprzed lat

Dziennikarze "Super Expressu" wybrali się do szkoły polskiej tenisistki, gdzie rozmawiali z byłymi nauczycielami Świątek.

Może to zabrzmi nieprawdziwie, ale Iga była dobra ze wszystkiego. Była znakomitą uczennicą i zdolną dziewczyną. Niejednokrotnie jadąc na turniej, siedziała z książką i nie było to dla niej problemem - wyznała Lidia Kumanek, dyrektor placówki.

Wychowawczyni Igi Świątek, Grażyna Węgielek zdradziła "Super Expressowi" sekret tenisistki, o którym mało kto wiedział.

O Idze mogę opowiadać w samych superlatywach. Była wzorową uczennicą. Ja, proszę Państwa, nie umiem grać w tenisa i pamiętam doskonale pierwsze lekcje, których Iga mi udzielała. Uczyła mnie bekhendu, ale niestety, nieudolnie. Byłam dość oporną uczennicą - wspomniała z uśmiechem.

Węgielek powiedziała dziennikarzom, że to z angielskim i matematyką Polka radziła sobie najlepiej. Reprezentantka Polski nie sprawiała problemów w szkole i zawsze była chętna do nauki. "Gdy widzę mecze i wywiady z Igą, to siedzę i płaczę. Jest duma i wzruszenie" - powiedziała na koniec.

