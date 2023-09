Ta diablica Jelena Ostapenko. Światowe media reagują na porażkę Igi Świątek

22-letnia obrończyni tytułu przegrała z Jeleną Ostapenko 6:3, 3:6, 1:6. Wiadomo już, że Polka straci prowadzenie w rankingu WTA. Nowym numerem 1 zostanie Aryna Sabalenka. To największa konsekwencja porażki w Nowym Jorku. Tym bardziej z większą uwagą media z całego świata analizują to, co się stało w niedzielę w nocy czasu amerykańskiego na głównej arenie US Open.