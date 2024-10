Szykuje się przełom w sztabie Igi Świątek. Dwa wielkie nazwiska w grze

Iga Świątek jak na razie na przestrzeni swojej krótkiej, ale niezwykle owocnej kariery, pracowała tylko z trenerami polskimi. Najpierw do światowego touru naszą obecną gwiazdę wprowadzał Piotr Sierzputowski. To właśnie z nim sięgnęła po swój pierwszy tytuł rangi Wielkiego Szlema. 4 października 2020 roku jeszcze nastoletnia Świątek wygrała pierwszy raz w swojej karierze na ukochanych kortach imienia Rolanda Garrosa w Paryżu.

Był to ostatni tak duży sukces pod wodzą Sierzputowskiego. Potrzebna więc była zmiana trenera i ta nastąpiła. Nowym szkoleniowcem Świątek został Tomasz Wiktorowski. Były trener Agnieszki Radwańskiej od początku mówił, że cel jest jasny - wygrywać i być numerem jeden żeńskiego tenisa. Nie ma żadnych wątpliwości, że udało się go zrealizować . Ten duet wygrał na tenisowych arenach wszelkie najważniejsze trofea, ale współpraca zakończyła się symbolicznie - 4 października 2024 roku.

"Po 3 latach osiągania największych sukcesów w mojej karierze, zdecydowaliśmy z trenerem Tomaszem Wiktorowskim o zakończeniu naszej współpracy. Chcę zacząć od podziękowań, bo to one są dziś dla mnie najważniejsze. Trener Wiktorowski dołączył do mojego zespołu przed 3 sezonami, gdy bardzo potrzebowałam zmian i świeżego podejścia. Jego doświadczenie, analityczne i strategiczne podejście i ogromna wiedza o tenisie sprawiły, że parę miesięcy później zaczęłam osiągać sukcesy, o których nawet nie marzyłam. Naszym celem było zostanie nr 1 na świecie i to Trener pierwszy wypowiedział to na głos. Mierzyliśmy wysoko, na każdy turniej jechaliśmy, żeby go wygrać i wraz z Trenerem wygraliśmy kilkanaście turniejów, w tym kolejne 4 Wielkie Szlemy" - przekazała na Instagramie Świątek.