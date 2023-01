Szykuje się hit w United Cup z udziałem Igi Świątek. Trudny rywal Polaków

Biało-czerwoni awansowali do Final Four po dramatycznym spotkaniu z Włochami, wygranym 3-2. Polska przegrywała 1-2. Wtedy dwa decydujące punkty zdobyła Magda Linette i mikst Iga Świątek - Hubert Hurkacz.

Z Brisbane do Sydney

Polacy przenieśli się do Sydney. Tam rozegrany zostanie Final Four, czyli półfinał z udziałem czterech najlepszych zespołów turnieju. Wiadomo, że rywalami biało-czerwonych będą Amerykanie i będzie to zdecydowanie najtrudniejszy z dotychczasowych przeciwników