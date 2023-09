Sztab Świątek zrównany z ziemią. Jaka przyszłość czeka Polkę? Eksperci są zgodni

Iga Świątek nie obroniła wywalczonego przed rokiem trofeum US Open. Nie awansowała do ćwierćfinału, ulegając wcześniej Jelenie Ostapenko 6:3, 3:6, 1:6 . Niestety, wiąże się to z poważniejszymi konsekwencjami niż "tylko" pożegnanie się z nowojorskim Wielkim Szlemem. Jako że Aryna Sabalenka grała dalej, a nawet dotarła do finału (w którym ostatecznie przegrała z Coco Gauff), to Białorusinka będzie nową liderką rankingu WTA.