Ciernista droga liderki rankingu WTA do triumfu w Stanach Zjednoczonych nie umyka uwadze internautów . Od razu przyrównują jej sytuację do położenia Aryny Sabalenki , która trafiła na potencjalnie słabsze rywalki. "Sabalenka jak zwykle losuje rywalki jak z turnieju poziomu 250", Wow, naprawdę musicie nienawidzić Igi, skoro ma ona dosłownie najgorsze losowanie z pierwszej czwórki rankingu WTA" - oburzają się kibice.

Co na tym wszystko sama zainteresowana? Skupia się raczej na sobie, niekoniecznie na przeciwniczkach i stara się pozytywnie spoglądać w tenisową przyszłość. Podczas przedmeczowej konferencji prasowej z przymrużeniem oka skomentowała fakt, że znów - w bardzo krótkim czasie - być może przyjdzie jej zmierzyć się z Amerykanką. "To dość zabawne, że w tourze jest tak dużo zawodniczek, a już na samym początku sezonu mogę znów zagrać z Danielle. Ale to nie ma znaczenia, bo kiedy chcesz dobrze wypaść w takim turnieju, musisz pokonywać bardzo dobre zawodniczki, a Danielle jest jedną z nich. Będę gotowa" - zapewniła, cytowana przez "Super Express".