Sztab Igi Świątek ogłasza decyzję. Nie można dłużeć zwlekać. Koniec spekulacji

Iga Świątek poległa w boju o półfinał Australian Open. Nie sprostała Jelenie Rybakinie, z którą pod koniec ubiegłego roku przegrała również w WTA Finals. Tym razem równorzędną walkę nawiązała tylko w pierwszym secie, w drugim była dla rywalki jedynie tłem.

Rezultat 5:7, 1:6 oznacza, że marzenia o skompletowaniu Karierowego Wielkiego Szlema trzeba odłożyć na kolejny sezon. Po porażce Świątek nie kryła rozczarowania. Na kort chciała wrócić od razu, tyle że... w stroju treningowym.

Iga Świątek nie decyduje się na czasowy rozbrat z tenisem. Niebawem startuje w swoim ulubionym turnieju

- Najbardziej chciałabym teraz wyjść na kort treningowy i poprawiać te rzeczy, których nie zdołałam do końca ulepszyć w okresie przygotowawczym. Nie jest to zaskoczeniem, bo wdrożenie zmian zwykle zajmuje dłużej niż trzy tygodnie. To moja największa chęć w tej chwili - oznajmiła Raszynianka na konferencji prasowej po przegranej z Rybakiną.

- Z pewnością są rzeczy, które mogę zmienić, żeby grać lepiej. Spróbuję to zrobić w najbliższych tygodniach i miesiącach - dodała.

I to już zabrzmiało jak zapowiedź czasowej rezygnacji z gry o stawkę. Tym bardziej, że luźniejszy kalendarz startów wiceliderka rankingu WTA zapowiadała już wcześniej.

- W poprzednim sezonie miałam problem z omijaniem turniejów, ale w tym spróbuję zmienić nastawienie. Przy tym jak mało czasu zostaje między zawodami, nie widzę szans, że można coś poprawić w swojej grze - mówiła w jeszcze w Melbourne.

Tymczasem już wiemy, że jej słowa niesłusznie były interpretowane jako krok wstecz. Druga rakieta świata wraca na kort już za kilkanaście dni. Wybiera się do stolicy Kataru.

- Kolejny turniej, w którym wystąpi Iga Świątek, to Doha - oznajmiła w rozmowie z serwisem PolskieRadio24.pl menedżerka zawodniczki, Daria Sulgostowska.

Turniej rangi WTA 1000 odbędzie się na katarskiej ziemi w dniach 8-14 lutego. Iga czuje się na tamtejszych obiektach znakomicie. Triumfowała w latach 2022, 2023 i 2024. W poprzedniej edycji zakończyła zmagania na półfinale, ulegając Jelenie Ostapenko.

