Szokujący komunikat Świątek z rana to nie koniec. Kolejne wieści o Polce

Iga Świątek nie notuje dobrej końcówki sezonu. Polka od zakończenia igrzysk olimpijskich w Paryżu nie zagrała w żadnym finale, co dla naszej gwiazdy jest oczywiście wielką nowością. Liderka rankingu WTA dodatkowo nie będzie dobrze wspominała tegorocznej edycji US Open. Raszynianka przegrała bowiem już w ćwierćfinale, a w pokonanym polu zostawiła ją Jessica Pegula. Wówczas wydawało się jednak, że powrót Polki na korty będzie dość rychły.

Nic takiego nie miało jednak miejsca. Nasza gwiazda już od dłuższego czasu bowiem pozostaje poza rywalizacją. Najpierw wycofała się z turnieju WTA 1000 w Chinach, gdzie broniłaby tytułu. W związku z tym straciła mnóstwo punktów. Gdy rywalizacja w China Open zmierza do końca, Polka postanowiła zrzucić na tenisowy świat prawdziwą bombę. W piątek 4 października Świątek ogłosiła bowiem, że zakończyła swoją niemal trzyletnią współpracę z Tomaszem Wiktorowskim.

Iga Świątek zagra w Abu Dhabi. Media ogłaszają

"Po 3 latach osiągania największych sukcesów w mojej karierze, zdecydowaliśmy z trenerem Tomaszem Wiktorowskim o zakończeniu naszej współpracy. Chcę zacząć od podziękowań, bo to one są dziś dla mnie najważniejsze" - przekazała Polka. Niedługo później oficjalne konto nadchodzącego turnieju w Wuhan poinformowało, że Polka nie zagra także w tej imprezie, co wydawało się naturalne już po ogłoszeniu o rozstaniu z trenerem Wiktorowskim.