Tenis. Iga Świątek zaatakowana przez Collins. Ekspert mówi, czego rywalki nie lubią w Polce

Zupełnie nie wiem, co miała na myśli Collins, mówiąc o fałszu i nieszczerości Igi, bo dla większości ludzi w tenisie jest ostatnią osobą, o której można by tak powiedzieć. Świątek jest w swoich emocjach prawdziwa. Dobór słów Danielle był dziwny. Przy najbliższej rozmowie na pewno ją o to zapytam, choć sądzę, że nie będzie chciała tego komentować. Gdybym miał zgadywać, to bardziej chodziło o to, że Iga podczas meczów jest, jakby to ująć... oderwana.

A rozwijając swoją myśl, dodał: - Iga nie myśli na korcie emocjami innych. Jej chęć zwycięstwa każe jej myśleć o sobie samej. I to jest całkowicie zrozumiałe. Jeśli może więc pójść do łazienki na dłuższą przerwę, to pójdzie, nie zastanawiając się, co w tej chwili myśli druga strona. Podczas gry podnosi często rakietę, wstrzymując serwis, również po to, by grać w odpowiednim dla siebie tempie. Bywa, że rywalki się przez to irytują. To nie podobało się Collins i, prawdę mówiąc, wiele zawodniczek tego w Idze nie lubi. Ale sędziowie pozwalają na to Świątek, nawet jeśli nie do końca powinni.