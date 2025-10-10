Partner merytoryczny: Eleven Sports

Szokujące sceny w Wuhan, Świątek była bezradna. Druga taka sytuacja w historii

Anna Dymarczyk

Anna Dymarczyk

Iga Świątek meczem z Jasmine Paolini pożegnała się z turniejem w Wuhan. Polka, która świetnie radziła sobie na wcześniejszych etapach zmagań, tym razem przegrała bardzo wysoko. Włoszka świetnie radziła sobie na korcie i zasłużyła na zwycięstwo. Dla Igi Świątek to druga taka sytuacja w karierze - tak wysoko przegrała w ostatnim czasie tylko z jedną zawodniczką.

Iga Świątek
Iga ŚwiątekJose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

Ten mecz mógł być zaskakujący dla fanów Igi Świątek - Polka wydawała się zupełnie bezradna. Jasmine Paolini za to była w swoim żywiole i po raz pierwszy w karierze udało jej się wygrać ze Świątek. To było ich siódme spotkanie na korcie. 

Iga Świątek rozbita przez Jasmine Paolini

Świątek przegrała z Paolini 1:6, 2:6 i tym samym zakończyła swoją pierwszą przygodę z Wuhan na ćwierćfinale. To oznaczało, że Polka nie będzie w stanie powalczyć w tym roku o fotel liderki rankingu WTA - Sabalenka pozostanie na prowadzeniu już do końca sezonu.

Paolini awansuje do ćwierćfinału w Wuhan po krecz’u Tauson© 2025 Associated Press

Dla Paolini mecz ze Świątek miał ogromne znaczenie. Włoszka, która mierzyła się z wiceliderką rankingu WTA po raz siódmy w karierze, jeszcze ani razu z nią nie wygrała. Z pewnością nie sądziła, że zadzieje się to także przy tak wysokiej przewadze.

Iga Świątek bezradna. Wcześniej przegrała tak tylko raz

Jak dotąd tak wysoką porażkę w WTA 1000 Iga Świątek zaliczyła tylko raz w całej swojej karierze. Działo się to w tym roku podczas turnieju w Madrycie. Wówczas jedynie dwa gemy Polka wywalczyła w meczu z Coco Gauff. Mecz zakończył się wtedy wynikiem 1:6, 1:6.

Dla Igi Świątek to jednak jeszcze nie koniec sezonu. Już 20 października Polka rozpocznie zmagania o tytuł w Tokio. Może też być pewna udziału w nadchodzących WTA Finals w Rijadzie.

Zobacz również:

Iga Świątek rywalizowała z Jasmine Paolini o awans do półfinału WTA 1000 w Wuhan
Iga Świątek

Świątek rozgromiona przez Paolini. Polka zeszła z kortu po 65 minutach. Szok w Wuhan

Mateusz Stańczyk
Mateusz Stańczyk
Dwie kobiety grające w tenisa, dynamiczne ujęcie z bliska, widoczne skupienie i intensywność na twarzach zawodniczek, jedna z nich odbija piłkę rakietą, obok okrągłe wklejenie drugiej tenisistki w trakcie gry.
Iga Świątek i Jasmine Paolini rozegrały jak dotąd jeden trzysetowy pojedynekJOSE BRETON / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP / JORGE GUERRERO / AFPAFP
Jasmine Paolini walczy w Rzymie, by wyprzedzić Igę Świątek w rankingu WTA
Jasmine Paolini walczy w Rzymie, by wyprzedzić Igę Świątek w rankingu WTADomenico Cippitelli / NurPhoto / NurPhoto via AFP / CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja