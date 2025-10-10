Szokujące sceny w Wuhan, Świątek była bezradna. Druga taka sytuacja w historii
Iga Świątek meczem z Jasmine Paolini pożegnała się z turniejem w Wuhan. Polka, która świetnie radziła sobie na wcześniejszych etapach zmagań, tym razem przegrała bardzo wysoko. Włoszka świetnie radziła sobie na korcie i zasłużyła na zwycięstwo. Dla Igi Świątek to druga taka sytuacja w karierze - tak wysoko przegrała w ostatnim czasie tylko z jedną zawodniczką.
Ten mecz mógł być zaskakujący dla fanów Igi Świątek - Polka wydawała się zupełnie bezradna. Jasmine Paolini za to była w swoim żywiole i po raz pierwszy w karierze udało jej się wygrać ze Świątek. To było ich siódme spotkanie na korcie.
Iga Świątek rozbita przez Jasmine Paolini
Świątek przegrała z Paolini 1:6, 2:6 i tym samym zakończyła swoją pierwszą przygodę z Wuhan na ćwierćfinale. To oznaczało, że Polka nie będzie w stanie powalczyć w tym roku o fotel liderki rankingu WTA - Sabalenka pozostanie na prowadzeniu już do końca sezonu.
Dla Paolini mecz ze Świątek miał ogromne znaczenie. Włoszka, która mierzyła się z wiceliderką rankingu WTA po raz siódmy w karierze, jeszcze ani razu z nią nie wygrała. Z pewnością nie sądziła, że zadzieje się to także przy tak wysokiej przewadze.
Iga Świątek bezradna. Wcześniej przegrała tak tylko raz
Jak dotąd tak wysoką porażkę w WTA 1000 Iga Świątek zaliczyła tylko raz w całej swojej karierze. Działo się to w tym roku podczas turnieju w Madrycie. Wówczas jedynie dwa gemy Polka wywalczyła w meczu z Coco Gauff. Mecz zakończył się wtedy wynikiem 1:6, 1:6.
Dla Igi Świątek to jednak jeszcze nie koniec sezonu. Już 20 października Polka rozpocznie zmagania o tytuł w Tokio. Może też być pewna udziału w nadchodzących WTA Finals w Rijadzie.