Szokujące sceny w Wuhan, Świątek była bezradna. Druga taka sytuacja w historii

Ten mecz mógł być zaskakujący dla fanów Igi Świątek - Polka wydawała się zupełnie bezradna. Jasmine Paolini za to była w swoim żywiole i po raz pierwszy w karierze udało jej się wygrać ze Świątek. To było ich siódme spotkanie na korcie.

Iga Świątek rozbita przez Jasmine Paolini

Świątek przegrała z Paolini 1:6, 2:6 i tym samym zakończyła swoją pierwszą przygodę z Wuhan na ćwierćfinale. To oznaczało, że Polka nie będzie w stanie powalczyć w tym roku o fotel liderki rankingu WTA - Sabalenka pozostanie na prowadzeniu już do końca sezonu.

Paolini awansuje do ćwierćfinału w Wuhan po krecz’u Tauson © 2025 Associated Press

Dla Paolini mecz ze Świątek miał ogromne znaczenie. Włoszka, która mierzyła się z wiceliderką rankingu WTA po raz siódmy w karierze, jeszcze ani razu z nią nie wygrała. Z pewnością nie sądziła, że zadzieje się to także przy tak wysokiej przewadze.

Iga Świątek bezradna. Wcześniej przegrała tak tylko raz

Jak dotąd tak wysoką porażkę w WTA 1000 Iga Świątek zaliczyła tylko raz w całej swojej karierze. Działo się to w tym roku podczas turnieju w Madrycie. Wówczas jedynie dwa gemy Polka wywalczyła w meczu z Coco Gauff. Mecz zakończył się wtedy wynikiem 1:6, 1:6.

Dla Igi Świątek to jednak jeszcze nie koniec sezonu. Już 20 października Polka rozpocznie zmagania o tytuł w Tokio. Może też być pewna udziału w nadchodzących WTA Finals w Rijadzie.

Iga Świątek i Jasmine Paolini rozegrały jak dotąd jeden trzysetowy pojedynek JOSE BRETON / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP / JORGE GUERRERO / AFP AFP

Jasmine Paolini walczy w Rzymie, by wyprzedzić Igę Świątek w rankingu WTA Domenico Cippitelli / NurPhoto / NurPhoto via AFP / CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP