Szokująca aluzja nt. relacji Abramowicz i Świątek. Błyskawiczna reakcja sztabu Polki

Tegoroczny US Open przeszedł już do historii, a w pamięci polskich kibiców zapadnie na długo nie tylko ze względu na udział w turnieju Igi Świątek. Wiceliderka rankingu WTA do Nowego Jorku przyleciała podbudowana triumfem w Cincinnati, ale w wielkoszlemowych zmaganiach nie poszło już jej tak dobrze. Dotarła do ćwierćfinału, w którym to dość nieoczekiwanie uległa Amandzie Anisimovej. W pewnym momencie jednak więcej niż o grze 24-latki mówiło się o jej występach na konferencjach prasowych.

Po wygranej nad Suzan Lamens, która dała Świątek awans do trzeciej rundy, głośno zrobiło się o pytaniu od jednego z polskich dziennikarzy. Ten zapytał tenisistkę, czy nie myślała o tym, by wpleść we włosy koraliki. "Co to jest za pytanie? Co to jest za pytanie, przepraszam? O co chodzi?" - dopytywała wyraźnie zaskoczona i zniesmaczona Polka, a nagranie z tej konferencji szybko stało się hitem w mediach społecznościowych. Teraz do tej sprawy w rozmowie z WP SportoweFakty odniosła się psycholog raszynianki, Daria Abramowicz.

"To pytanie dało jakąś informację, na przykład to, jak dana zawodniczka jest postrzegana. Albo jak w ogóle postrzegany jest tenis kobiecy, a jak męski. Nie chcę się zagłębiać w te motywy. Zawodniczka musi budować własne zasoby, aby skutecznie funkcjonować w tym świecie" - przyznała.

Zasugerował związek Igi Świątek z Darią Abramowicz. Tak zareagował sztab

Podczas rozmowy poruszono też wątek szokującej aluzji, jaka padła z ust komentatora pracującego dla brytyjskiego Eurosportu. Otóż podczas meczu czwartej rundy z Jekateriną Aleksandrową, przy stanie 4:3 dla Polki w pierwszym secie, komentator chciał pochwalić Świątek za jej mentalność i podkreślić ważną rolę Abramowicz. Problem w tym, że przedstawił ją nie tylko jako psycholog, ale też "życiową partnerkę" tenisistki.

Powtórka wypowiedzi komentatora Eurosportu szybko zaczęła krążyć w mediach społecznościowych i spotkała się z lawiną krytycznych komentarzy ze strony kibiców. Jak się okazuje, na te słowa błyskawicznie zareagował sztab Polki, co skończyło się przeprosinami ze strony stacji.

Zareagowaliśmy od razu. Odnieśli się do tego właściwie, tak jak oczekiwaliśmy. To było zgodne ze standardami. Temat jest zamknięty

Abramowicz zapytano również o starcie między Świątek a jednym z dziennikarzy podczas konferencji, jaką zorganizowano po jej porażce z Anisimovą. Wówczas żurnalista zapytał ją o zmęczenie częstymi meczami, na co zawodniczka zareagowała z wyraźną irytacją. Psycholog przyznała, że nie rozmawiała na ten temat z tenisistką, ale ma swoją teorię.

"Niedawno pan Włodzimierz Szaranowicz napisał felieton o tym, że sport to nie zawsze wynik - że chodzi w nim o opowieść. Iga często wprowadza innych w swój świat, uczłowiecza się w oczach kibiców. Niektórzy po kolejnych opowieściach niesłusznie wnioskują, że jest słaba. A jak jest słaba, to może potrzebuje mentalnej przerwy. Być może z tego wynikała reakcja Igi" - spekulowała.

Masz na myśli, że to nie miało znaczenia?!”. Iga zaskoczona słowami dziennikarza. WIDEO AP © 2024 Associated Press

