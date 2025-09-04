Szok w Nowym Jorku. Świątek za burtą US Open. Eksperci bezwzględni dla Polki, to było kluczowe

Iga Świątek przyzwoicie spisuje się w tegorocznym US Open. 24-latka pokonała w Nowym Jorku Emilianę Arango (6:1, 6:2), Suzan Lamens (6:1, 2:6, 6:4), Annę Kalinską (7:6, 6:4) i Jekaterinę Aleksandrową (6:3, 6:1). W środę czekał ją ćwierćfinałowy pojedynek z Amandą Anisimovą. Dla Amerykanki był to rewanż za finał Wimbledonu, w którym to doznała sromotnej klęski 0:6, 0:6. Tamto spotkanie trwało zaledwie 57 minut.

Środowe spotkanie miało zupełnie inny przebieg. Pierwszy set trwał prawie tak długo, jak cały mecz na Wimbledonie. Po 51. minutach z wygrania pierwszej partii w Nowym Jorku cieszyła się Amerykanka (6:4). Polka drugiego seta rozpoczęła od prowadzenia 2:0 i wydawało się, że będzie kontrolować przebieg meczu. Anisimova wyciągnęła jednak wnioski z poprzedniego starcia i wygrała trzy kolejne gemy. Kluczowy okazał się ósmy gem, kiedy to przy break poincie Świątek popełniła podwójny błąd serwisowy i na tablicy wyników zrobiło się 5:3. Amerykance nie zadrżała ręka przy własnym serwisie i chwilę później mogła cieszyć się z pierwszego zwycięstwa nad Świątek. - Granie tutaj jest czymś specjalnym. Pracowałam na to bardzo ciężko, aby wrócić po finale Wimbledonu. Iga jest świetną zawodniczką i wiedziałam, że będę musiała wznieść się na wyżyny - mówiła szczęśliwa Amerykanka tuż po meczu.

Tak eksperci podsumowali mecz Świątek - Anisimova. Co za słowa

Kilka chwil po zakończeniu spotkania tenisowi eksperci zabrali głos na temat tego, co działo się na Arthur Ashe Stadium.

Widoczna różnica była jeśli chodzi o podanie

- Anisimova zagrała bardzo dobry tenis. Iga grała na wysokim poziomie. Szkoda drugiego seta. Iga prowadziła 2:0 i były szanse na 3:0. Gdyby wygrała tego gema to miałaby mecz pod kontrolą - przyznał Marcin Matkowski, który zaznaczył, że "ściany pomogły gospodyni", która była dopingowana przez fanów. Matkowski także podkreślał, że serwis nie był mocną stroną Polki w tym meczu. Pochwalił również Amerykankę, która wytrzymała psychicznie ten pojedynek.

"To, co odegrało w tym meczu kluczową rolę, to serwis. Polce brakowało lepszego podania w istotnych momentach, co doskonale wykorzystała Amerykanka. Wielkie brawa dla Amandy za to, jak dźwignęła się po tym bolesnym finale Wimbledonu. Dzisiaj była niezwykle zdeterminowana i zasłużyła na końcowy sukces. Siła i precyzja zagrań po jej stronie robiły ogromne wrażenie. W kluczowym momencie dopisało jej też odrobinę szczęścia, ale przez całe spotkanie konsekwentnie na nie pracowała."

"Niestety dzisiejszy mecz przebiegł zupełnie nie po myśli #Iga. Mówiłem i pisałem, że ten mecz będzie zupełnie inny nić finał w Londynie. Anisimova dziś lepiej serwowała, ale przede wszystkim zabójczo returnowała. 6:4, 6:3 dla Amerykanki." - napisał Adam Romer.

"Smutno oczywiście, bo kciuki za Igę zaciśnięte mocno, ale to jak Anisimowa podniosła się po finale Wimbledonu przegrywając pierwszego gema przy własnym podaniu, a potem po 0:2 w drugim secie… Chapeau!" - napisał Adam Probosz.

"Odpowiedzieć takim meczem, na tak wysokim poziomie po przegranej niedawno 0:6, 0:6 w finale Wimbledonu. Wyrazy uznania dla Amandy Anisimovej." - podkreślał Maciej Łuczak z Canal+.

"Stało się, gdyż Amerykanka rozegrała świetny mecz, a Polka słabiutki. Serwis Igi do zapomnienia - to chyba główny powód jej inercji. Cóż." - ubolewał Robert Sitnicki.

Amerykanka może już szykować się do półfinału US Open. Zagra w nim ze zwyciężczynią spotkania Karolina Muchova - Naomi Osaka.

