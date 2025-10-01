Szok, co pisali o Idze Świątek. Bezczelny atak z Rosji. Nazwali ją "polską oszustką"

Iga Świątek powalczy w środę o awans do najlepszej ósemki turnieju WTA 1000 w Pekinie. Rywalką Polki będzie reprezentantka Stanów Zjednoczonych - Emma Navarro. Obie tenisistki mierzyły się dotąd dwukrotnie i za każdym razem górą była Polka, tracąc łącznie zaledwie pięć gemów. Nie oznacza to jednak, że w ich pojedynkach brakowało emocji.

W tegorocznym ćwierćfinale Australian Open było ich aż za wiele. Nasza reprezentantka ograła Amerykankę 6:1, 6:2, lecz cała uwaga nie skupiła się nie na formie obu zawodniczek, a na jednej sytuacji...

Doszło do niej w drugim secie, gdy - jak się okazało - biegnąca do siatki Iga Świątek przebiła piłkę zagraną przez Emmę Navarro dopiero po jej podwójnym odbiciu od kortu. Sęk w tym, że nie zauważyła tego pani arbiter. Nie reagowała także Iga Świątek, która jak potem tłumaczyła, nie była pewna tego, co właśnie się wydarzyło, bo skupiała się tylko na odbiciu piłki. Pretensje miała tylko Amerykanka, domagając się reakcji ze strony sędzi. Ta jednak miała związane ręce, tłumacząc, że nie może już poddać analizie kontrowersyjnych scen, skoro zawodniczka nie przerwała gry, kontynuując wymianę.

Całe zajście nie miało żadnego wpływu na ogólny przebieg gry. Rozpętała się jednak burza. A najgłośniejsze gromy popłynęły - a jakże - od strony Rosjan, którzy przypuścili skandaliczny atak na naszą reprezentantkę.

Burza po ostatnim starciu Świątek z Navarro. Rosjanie nie wytrzymali

Niechlubny "prym" wiódł w tej sferze portal news.sportbox.ru, który wypuścił tekst pod tytułem: "Żadnego wstydu, żadnego sumienia. Polska oszustka wleczona do tytułu Australian Open".

Jak Rosjanie próbowali obronić tak kuriozalną tezę? Nie biorąc pod uwagę tłumaczeń samej zainteresowanej, zarzucali Idze Świątek między innymi to, że sama nie przerwała gry we wspomnianej akcji, przyznając punkt przeciwniczce.

Iga stwierdziła, że ten epizod nie miał wpływu na przebieg meczu, gdyż całkowicie zdominowała kort. To prawda, ale nic by jej nie kosztowało przyznanie się i postąpienie wedle zasad fair play

Wspomniany portal nie omieszkał wspomnieć wówczas także o "aferze dopingowej", która rozgorzała wokół Igi Świątek pod koniec minionego roku, nie mogąc się pogodzić z tym, jakim rezultatem zakończyła się cała sprawa.

- Pod koniec 2024 roku wyszło na jaw, że Iga Świątek została złapana na dopingu. Próbka, którą pobrano w sierpniu dała wynik pozytywny i zawierała trimetazydynę. Naturalnie od razu znaleziono powód, przez który Polka nie została surowo ukarana. Podobno lek dostał się do jej organizmu wraz z zanieczyszczonymi lekami - stwierdzili rosyjscy dziennikarze.

Ten skandaliczny atak na Igę Świątek odbił się szerokim echem. A sama Emma Navarro odniosła się po meczu wprost do Igi Świątek, mówiąc że nie ma do niej jakichkolwiek pretensji. Oby podczas najbliższego polsko-amerykańskiego starcia obyło się bez tego typu ekscesów, a wszyscy mówili wyłącznie o dyspozycji obu zawodniczek.

